Tisková zpráva: Zavedení INTERNETu 99 se kvůli neschváleným přístupovým číslům opozdí

Zavedení služby INTERNET 99 umožňující levnější připojení k síti internet se oproti původním předpokladům o několik týdnů opozdí. Důvodem jsou protahující se jednání mezi SPT TELECOM, a.s. a Českým telekomunikačním úřadem o zvláštních přístupových číslech. Přidělení těchto čísel je předpokladem pro uplatnění speciální ceny spojení v rámci služby INTERNET 99.

SPT TELECOM, a.s. je připraven jak po technické, tak i obchodní stránce okamžitě zahájit jednání s jednotlivými internetovými poskytovateli o implementaci INTERNETU 99. Brání mu v tom však nevydané schválení regulátora. "Chápu, že schválení této služby Českým telekomunikačním úřadem je spojeno s určitými administrativními nároky a vyžaduje proto určitý čas. V případě, kdy existuje elegantní řešení vyhovující internetovému trhu, bych se však přimlouval za rychlé schválení," uvedl generální ředitel SPT TELECOM, a. s. Svatoslav Novák, který o přístupových číslech jednal s vedením ČTÚ.

Obě strany spolu na toto téma jednaly již třikrát. SPT TELECOM, a.s. opakovaně poskytl regulátorovi doplňující informace. Na poslední schůzce, která se uskutečnila 15. 12. 1998, prezentovali zástupci SPT TELECOM, a.s. znovu zájem o co nejrychlejší řešení problému. Vyjádřili též ochotu poskytnout ČTÚ jakékoliv další podklady. Zároveň však požádali zástupce regulátora o jejich přesné vymezení.

Cílem akciové společnosti SPT TELECOM je i nadále urychlená implementace služby INTERNET 99 tak, aby ji koncoví uživatelé mohli využívat co nejdříve.

Dana Dvořáková

tisková mluvčí