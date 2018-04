Tisková zpráva: Zájem o bezdrátové připojení k internetu stále stoupá

Firma InWay, a.s. poskytuje bezdrátové připojení k Internetu (City.Way), které se setkává se stále větším zájmem zákazníků pro své nesporné výhody, zvláště velmi příznivou cenu.

Produkt City.Way je prvním komplexním bezdrátovým připojením k Internetu vysokou rychlostí. Síť umožňuje současné připojení až několika stovek zákazníků přístupovými rychlostmi od 64 kb/s do 1500 kb/s, podle jejich požadavků a podle lokálních technických podmínek.

V současné době pokrývá síť vymezené části Prahy. Do konce roku se předpokládá zvýšení pokrytí na více než 50% území Prahy.

Aktuálně nabízené služby:

Produkt je nabízen v několika variantách lišících se úrovní poskytovaných služeb - tak, aby uspokojil co nejširší skupinu uživatelů. Připojení od 64 kb/s do 1,5 Mb/s probíhá vyhrazeným nebo sdíleným kanálem a je poskytováno včetně instalace koncových zařízení. Poskytované služby jsou zpoplatňovány na základě objemu přenesených dat. Základní verze služby jsou cenově srovnatelné s připojením přes ISDN, varianty s větší kapacitou a objemem dat jsou cenově srovnatelné s připojením pevnou linkou.

Další možné služby:

Bezdrátová síť společnosti InWay je založena na produktech firmy BreezeCom a směrovačích renomované firmy Cisco. Společnost InWay staví a rozšiřuje svoji bezdrátovou síť se záměrem nabízet nejen služby Internetu a služby VPN (Virtual Private Network), ale i další aplikace založené na vysokorychlostním přístupu, zejména videokonference, audio- a video-multicasting.

Organizace sítě:

Síť je organizována podobně jako síť GSM mobilních telefonních stanic do buněk vícebodové sítě. V jádru každé z nich je centrální stanice. Každý účastník má přístupovou rychlost buď zaručovanou (stejně jako u klasického dvoubodového spoje) nebo nezaručovanou, kdy je přístupová kapacita větší, ale sdílená s ostatními účastníky.

Dostupnost:

Realizovatelnost připojení zákazníka vychází z podmínek šíření rádiového signálu mezi koncovým bodem u zákazníka a buňkou sítě InWay. Dostupnost tak může být stanovena pouze na místě připojení měřením a testováním. Ve všech variantách zahrnuje realizaci účastnického bodu bezdrátové sítě včetně vybavení koncovým zařízením s rozhraním typu Ethernet, které umožní bezprostředně připojit zákazníkův počítač, směrovač nebo firewall pro bezpečné připojení jeho sítě.

Podrobnosti o bezdrátovém připojení:

Jednou s předních firem v oblasti bezdrátových komunikací je izraelská firma BreezeCom. Její produkty pokrývají celou škálu bezdrátových přenosů od dvoubodových spojů až k řešení bezpečného přenosu na bázi vícebodové sítě pomocí protokolu Ethernet. Bezdrátový přenos dat se odehrává v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz, které je ve většině zemí včetně ČR určeno pro bezlicenční provoz. Zařízení používají metodu FHSS (Frequence Hopping Spread Spectrum), což je zjednodušeně řečeno metoda neustálého přelaďování (několikrát za sekundu) frekvence podle předem nastaveného schématu. Tím je velmi ztížen, ne-li prakticky znemožněn, jakýkoliv odposlech dat a zároveň vyřešena nutnost nastavování pracovního kanálu. Vedle sebe může koexistovat více stanic stejné technologie, aniž by se navzájem rušily. Dalším významným prvkem, zvyšujícím bezpečnost, je identifikace sítě pomocí až 32-bitového klíče a ověření přihlášení stanic podle klíče. Přenosová kapacita rádiového spoje je 3 Mb/s v jednom směru, efektivně lze využít cca polovinu této kapacity. Pro srovnání: je to 30-násobek dnes maximální modemové rychlosti dosahované na telefonních linkách.

O společnosti InWay

InWay, a. s. byla založena v roce 1997. Profiluje se jako poskytovatel služeb Internetu (ISP) a poskytovatel obsahu Internetu (ICP). Společnost nabízí telekomunikační služby související s Internetem. Orientuje se na komplexní služby zákazníkům a na nabídku nových technologií. Hlavními produkty v nabídce společnosti je připojení k Internetu pevnými a komutovanými linkami, návrh a tvorba informačních systémů a intranetu, ATM, VPN, videokonference a samozřejmě i zpracování a grafické návrhy stránek WWW. Součástí služeb zákazníkům je zabezpečení sítí, a to včetně podpory uživatelů a kvalitního servisu. Propojení s českými poskytovateli Internetu umožňuje členství v NIX.CZ (v současnosti je zde využívána linka 2 Mb/s). Mezinárodní připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím společnosti WorldCom připojením do sítě UUnet linkou 2 Mb/s do Frankfurtu n/M. Management společnosti tvoří tým, který přivedl Internet v roce 1991 do Československa, byl oceněn Ministerstvem školství a kultury ČR za "realizaci a projekt počítačové sítě Cesnet" a v roce 1994 pořádal v Praze výroční světovou konferenci Internet Society - INET '94 - a s ní spojený workshop. Má bohatézkušenosti s provozováním rozsáhlých sítí a zaváděním nových technologií na národní i mezinárodní úrovni v rámci spolupráce v mezinárodních společnostech (TERENA, RIPE, ISOC). Zkušenosti z testování nových produktů a technologií a jejich zavádění do praxe umožňují společnosti být stále v kontaktu s technologickým pokrokem a špičkovými světovými producenty.