Tisková zpráva: Velká vánoční soutěž serveru Spotřebák

S Velkou vánoční soutěží přichází server Spotřebák - Internetový Obchod se spotřebním materiálem pro tiskárny, kopírky a plotry. Součástí všech objednávek do 31.12.1998 včetně bude soutěžní políčko, do kterého můžete zadat hodnotu od 0 do 999. Vámi zadaná hodnota bude použita pro nastartování generátoru náhodných čísel, který bezprostředně vygeneruje možnou výhru - slevu ve výši 100% objednaného zboží. Pro všechny, kteří nevyhrají, je připraven malý vánoční dárek v podobě podložky pod myš.

Všechny vánoční a novoroční objednávky až do 15.1.1999 včetně, budou zařazeny do slosování o tiskárnu Lexmark Jetprinter 1100 v ceně 3 500 Kč! Losování šťastného výherce proběhne 10.2.1999.

Server Spotřebák k dnešnímu dni (14.12.1998) nabízí 1 200 různých výrobků do 857 zařízení od 15 výrobců. Kromě velmi rozšířených značek, jakými jsou Hewlett-Packard, Epson, Canon a Minolta, jsou na serveru Spotřebák zastoupeny i méně rozšířené značky kancelářské techniky jako Agfa, Lanier, Lexmark nebo Encad. Mnohé zákazníky určitě potěší, že kromě originálního spotřebního materiálu nabízí server Spotřebák i velmi kvalitní a cenově příznivé materiály od renomovaných výrobců Armor, Katun, Rexam, Schoellershammer a Stora.

Pro některé tiskárny a plotry najdete na serveru Spotřebák přes 200 různých materiálů ! Přesvěčte se sami na adrese http://www.spotrebak.cz