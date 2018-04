Tisková zpráva: SPT TELECOM se dohodl se zástupci NIX.CZ na zavádění služby INTERNET 99

Ve středu 2. prosince proběhlo jednání mezi zástupci akciové společnosti SPT TELECOM a představiteli sdružení internetových provozovatelů NIX.CZ. Tématem jednání bylo zavádění nové služby INTERNET 99. Zástupci SPT TELECOM, a.s. a NIX.CZ se shodli na předloženém řešení a vyjádřili připravenost podílet se na implementaci INTERNETu 99 tak, aby zavádění této služby mohlo být zahájeno již od 1. ledna 1999.

SPT TELECOM, a.s. připraví do 15. prosince 1998 jednotnou rámcovou smlouvu a rozešle ji všem provozovatelům Internetu (ISP), kteří mají povolení Českého telekomunikačního úřadu. Spolu se smlouvou bude distribuován seznam regionálních pracovišť akciové společnosti SPT TELECOM, které budou jednat s jednotlivými ISP, poskytovat potřebné informace a uzavírat smlouvy. U ISP s celorepublikovou působností bude smlouva uzavírána centrálně.

Přístup na internet bude zajištěn přes zvláštní telefonní čísla. Služba INTERNET 99 by měla být již od počátku realizovatelná prakticky ze všech regionů a SPT TELECOM, a.s. zároveň v rámci možností zajistí přesunutí co nejvyššího počtu PoPů (přípojných bodů) na digitální ústředny. Všichni ISP si budou moci pro připojení ponechat také původní telefonní čísla. Ta však nebudou součástí služby INTERNET 99.

Obě strany se dohodli na úzké spolupráci jak při technickém řešení zavádění služby INTERNET 99, tak při zajišťování co nejširší informovanosti odborné a laické veřejnosti.

Dana Dvořáková

tisková mluvčí SPT TELECOM

Jiří Lorman

místopředseda výkonného výboru NIX.CZ