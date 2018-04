Tisková zpráva: SPT TELECOM, a.s. nabízí nové služby pro ostatní telekomunikační firmy

Od 1. června 1999 rozšiřuje akciová společnost SPT TELECOM svou nabídku o nové služby velkoprodeje DIGITAL NETWORK a IP Tranzit. Ty jsou určeny pro jiné firmy v ČR, které poskytují telekomunikační služby svým zákazníkům.

Na počátku roku 1999 byly v SPT TELECOM, a.s. odděleny služby a péče o koncové zákazníky od oblasti velkoprodeje určené pro jiné firmy působící na telekomunikačním trhu. Výsledkem tohoto opatření je zajištění transparentnosti činnosti SPT TELECOM, a.s. jak ve vztahu ke svým zákazníkům, tak i konkurentům.

Poskytováním zmíněných služeb velkoprodeje byl v rámci akciové společnosti SPT TELECOM pověřen úsek služby sítě, který je mimo jiné zodpovědný také za propojování s ostatními telekomunikačními operátory.

Portfolio služeb velkoprodeje zahrnuje kromě klasických služeb nabízených také koncovým zákazníkům (jako jsou např. pronajaté okruhy) i speciální produkty určené pouze pro tento segment trhu. Mezi ně patří právě dvě nově zaváděné služby - DIGITAL NETWORK a IP Transit.

Služba DIGITAL NETWORK

DIGITAL NETWORK je určena internetovým provozovatelům a poskytovatelům služeb s přidanou hodnotou, kteří nabízejí své služby koncovým zákazníkům. Prostřednictvím služby DIGITAL NETWORK jsou jednotliví uživatelé připojováni k síti poskytovatele či k síti internet.

Výhodou služby je snížení nákladů na přístup koncových uživatelů, vysoká spolehlivost a bezpečnost přenosu dat. Poplatky za využití DIGITAL NETWORK jsou nezávislé na objemu přenášených dat. Služba bude již od počátku dostupná na většině území České republiky.

Celkem tři nabízené varianty s různými přenosovými rychlostmi umožní zákazníkům volbu optimální varianty, která bude nejlépe odpovídat jejich požadavkům a možnostem.

IP Tranzit (IP/ATM - přímý přístup do internetu v USA a IP připojení prostřednictvím sítě EuroRing)

IP Tranzit nabízí připojení k evropským a celosvětovým páteřním IP sítím pro poskytovatele služeb internetu (ISP) v České republice. Základním produktem této služby, který SPT TELECOM, a.s. od října 1998 nabízí je IP/ATM - přímý přístup do internetu v USA prostřednictvím globální sítě ATM. Mezi hlavní výhody této služby patří plně garantovaná kvalita daná technologií ATM a přístup do Internetu v USA, kam směřuje většina mezinárodního internetového provozu z České republiky.

Od druhé poloviny roku 1999 rozšíří SPT TELECOM, a.s. nabídku služby IP Tranzit o možnost připojení k internetu prostřednictvím největší panevropské páteřní IP sítě EuroRing. Nová služba umožní internetovým provozovatelům snížení nákladů na mezinárodní připojení a zároveň jim zajistí vysokou kvalitu a dostupnost spojení.

ISP budou připojeni přímo prostřednictvím pražského přístupového bodu sítě EuroRing, který by měl být podle plánu zprovozněn již 1. května 1999.