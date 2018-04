Tisková zpráva: Společnosti KPN a Qwest vytvořily společný podnik pro rozvoj evropských telekomunikací

Amsterdam, 19. listopadu 1998 - KPN, soukromá nizozemská telekomunikační společnost (s obratem 9 mld. dolarů), a Qwest Communications, Inc., (s obratem 3 mld. dolarů a se sídlem v Denveru) dnes oznámily vytvoření společného podniku, který vytvoří a bude spravovat vysokokapacitní evropskou optickou síť, založenou na IP, jež bude propojena se severoamerickou sítí firmy Qwest a bude sloužit pro přenos datových, obrazových a hlasových služeb. Její zprovoznění se očekává v lednu 1999.

Oba partneři budou do zprovoznění sítě investovat z vlastních prostředků celkem 700 milionů dolarů. Ka-pitálové výdaje se pro první dva roky odhadují na 500 milionů dolarů. V roce 1999 se očekávají tržby kolem 400 milionů dolarů a každým rokem by měly stoupat o 40 %.

Podnik, který budou společně vlastnit firmy KPN a Qwest, bude mít název KPNQwest, s aktivitami začne v lednu 1999 a bude zpočátku zaměstnávat 700 lidí. Nová infrastruktura vznikne propojením celoevropské optické páteřní sítě EuroRings, kterou vlastní KPN, s vysokokapacitní sítí Qwestu, která bude v délce téměř 30 000 km záhy dokončena v Severní Americe, a dostatečně průchodnou transatlantickou linkou.

EUnet, jeden z nejvýznamnějších evropských poskytovatelů internetových služeb, jenž obsluhuje téměř 84 000 zákazníků, bude důležitou součástí celého systému. Mezi zákazníky tohoto společného podniku budou poskytovatelé internetových služeb a obsahu, nadnárodní firmy v Evropě a Severní Americe, stejně jako tele-komunikační společnosti, operátoři a ti, kdo chtěji nakupovat ve velkém nebo prodávat v malém síťovou kapacitu, spojení či služby.

Podnik může zákazníkům KPN i EUnetu poskytovat služby od prvního dne po spuštění. Bude nabízet přenosové služby, utajený přenos optickým kabelem; tato služba bude zahájena v lednu. Dále budou v nabíd-ce od jara také IP-služby. KPNQwest rovněž plánuje nabízet služby hlasové, stejně jako ty, jež jsou založe-ny na frame relay a asynchronním přenosovém módu (ATM).

Wim Dik, předseda správní rady a výkonný ředitel KPN, řekl: "Naší vizí, založenou na potřebě vysoko-rychlostní síťové kapacity, je, abychom zaujali místo na tomto rychle rostoucím trhu pomocí agresivního rozší-ření EuroRings. Dostali jsme se do pozice, kdy můžeme být partnerem Qwestu a učinit významný krok do trhu IP."

"V Qwestu jsme měli mnoho práce s budováním naší domácí, americké optické sítě, ale nikdy jsme neztratili ze zřetele hledání tvůrčích cest pro svoje globální rozšíření," řekl Joseph P. Nacchio, prezident a výkonný ředitel Qwestu. "Dnes jsme spolu s KPN učinili něco, o čem věříme, že je dalším přirozeným krokem při vykonávání naší strategie globální expanze."

Společnost KPNQwest má šestičlennou dozorčí radu, do které každý partner určil tři zástupce. Rada spolupracuje s výkonným ředitelem podniku. KPN a Qwest jmenovaly výkonný tým manažerů. John A. Mc-Master, viceprezident Qwestu pro mezinárodní obchod, bude výkonným ředitelem. Henjo Groenewegen, ředitel mezinárodních síťových služeb KPN, byl jmenován provozním ředitelem a současný výkonný ředitel EUne-tu, Andrew Carver, zaujme místo výkonného prezidenta pro divizi EUnet. Jan Pennings, finanční manažer me-zinárodních síťových služeb KPN, se bude věnovat kontrolní činnosti v oblasti financí.

Finanční přehled

Společný podnik by měl přinést v prvním roce přibližně 400 milionů dolarů, s očekávaným ročním růstem kolem 40 % v průběhu tří let. Očekává se, že provozní zisk podniku bude prudce narůstat přede-vším díky synergii mezi partnery a rostoucím tržbám. Podnik bude přispívat k profitabilitě vlastníků již od prvního dne s očekávaným dvojciferným procentuálním růstem během příštích pěti let. Kapitálové výdaje budou v prvních dvou letech kolem 500 milionů dolarů. KPN svoje proporcionální podíly vloží do společného podniku k 1. lednu 1999. Pro Qwest bude výnos z podniku nahrazovat příjmy a příspěvky EUnetu v roce 1999.

KPN EuroRings

Na začátku roku 1998 začala společnost KPN budovat vlastní celoevropskou optickou páteřní síť, aby vyhověla rostoucím požadavkům na vysokou výkonnost a kapacitu, kterou bude v příštím století vyžadovat mezinárodní obchod. V první fázi bylo instalováno 2 500 km z plánovaných 3 500 km kabelů. Tyto první dva okruhy budou schopny plného nasazení v prvním čtvrtletí 1999. Síť EuroRings Trans European byla navržena tak, aby KPN umožnila silné konkurenční výhody tím, že bude poskytovat nejvyšší kvalitu zaružené výkon-nosti a dostupnost. EuroRings se budou skládat ze šesti obousměrných samoopravných okruhů propojujících více než 30 měst západní, střední a východní Evropy. Velká města ve Velké Británii, Německu, Francii a Beneluxu budou obsloužena v první fázi. Budování těchto prvních dvou okruhů představuje investice ve výši 250 milionů dolarů. Zbývající čtyři EuroRingy, pokrývající dalších 11 000 km, postaví KPNQwest.

EUnet

Qwest získal společnost EUnet v dubnu 1998. EUnet International provozuje svoje služby ve čtrnácti zemích: Nizozemsku, Belgii, Francii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Norsku, Švédsku, Fin-sku, Estonsku, České republice a Rumunsku. Vysokokapacitní optická síť Qwest Macro Capacity Plánované severoamerické sítě Qwestu budou obsahovat 29 771 km kabelů a obslouží více než 130 měst, což představuje přibližně 80 procent datového a hlasového provozu, pocházejícího z USA. Dnes je aktivo-váno přibližně 14 700 km sítě a ve výstavbě je celkem 28 900 km. Celá americká síť bude hotova ve druhém čtvrtletí 1999. Transkontinentální segment firmy Qwest sahá od Los Angeles přes New York po Sacramento. Qwest navíc vlastní transatlantický podmořský kabelový systém připojující USA k tichomořské oblasti a kon-cem roku 1998 rozšíří svoji síť o 2 250 km vedoucích do Mexika. Optická síť Qwest Macro Capacity je navržena pro vysokou spolehlivost a podle architektury okruhů OC-192 SONET, což zajistí bezpečné obousměrné přepínání linek. Po dokončení bude síť poskytovat samoopravný systém, jenž nabídne bezkonkurenční bezpečnost a spolehlivost tím, že umožní plynulé přesměrovávání v případě přerušení kabelů. Další informace můžete získat na adresách: http://www.kpn.com http://www.Qwest.com E