Tisková zpráva: Společnosti Iridium a Motorola společně poskytly pomoc státům Střední Ameriky postiženým ničivým hurikánem "Mitch"

Praha, Washington, D.C., 6. listopadu 1998 - Ve snaze poskytnout velmi potřebnou podporu při komunikaci státům Střední Ameriky, které byly postiženy ničivým hurikánem "Mitch", společnosti IRIDIUM a Motorola spojili své síly k bezplatnému poskytnutí telefonních přístrojů IRIDIUM a satelitních telefonních služeb oddílům záchranářských organizací a vyšším vládním úředníkům koordinujícím práce v postižených oblastech.

Telefonní přístroje, vyrobené společností Motorola pro právě spuštěný satelitní systém IRIDIUM , umožní záchranářům a úředníkům komunikovat i přesto, že byla zničena lokální pozemní i radiová telekomunikační infrastruktura. Celkově 46 telefonních přístrojů bylo dodáno do Kostariky, Guatemaly, Salvadoru, Hondurasu a Nikaragui. Motorola též zaslala 80 vysoko kapacitních baterií, sítových adapterů a napájecích kabelů do autozapalovače, aby zajistila možnost dlouhodobého používání. Společnost IRIDIUM pak navíc zajistí bezplatné použití satelitních telefonických služeb až do konce roku 1998. Mezitím záchranáři provedli prostřednictvím satelitního systému více jak 800 telefonních hovorů.

"Tyto telefonní přístroje IRIDIUM umožní při záchranných operacích ve střední Americe vytvořit nepřetržité telefonní spojení v místech, kde neexistuji jiná možnost uskutečnit telefonický hovor," řekl Ed Staiano, CEO společnosti IRIDIUM . "doufáme, že toto přispění satelitními telefony a jejich bezplatným provozem velmi výrazně podpoří úsilí o obnovu pomůže obyvatelům zničených oblastí k rychlejšímu návratu do normálního života."

Telefony jsou v současné době již využívány následujícími institucemi: Nicaragua Emergency Commission, National Emergency Committee in El Salvador, Energy and Telecommunications General Superintendency of El Salvador, National Emergency Committee in Costa Rica, National Coordinator for Disaster Relief in Guatemala a členové vlády Hondurasu.

IRIDIUM fakta

IRIDIUM je první globální bezdrátová komunikační síť, která kombinuje celosvětovou dostupnost prostřednictvím sítě 66-ti nízkoletících orbitálních družic a pozemních radiových systémů. Umožňuje tak uživatelům s pomocí kapesních telefonů a pagerů neomezeně komunikovat prakticky kdekoli na světě. Poskytne stoprocentní celosvětové pokrytí signálem na pevnině, na moři a ve vzduchu.

IRIDIUM LLC, ve stručnosti IRIDIUM , je mezinárodní konsorcium vedoucích telekomunikačních a průmyslových podniků, které investují do rozvoje a realizace služeb společnosti IRDIUM. V roce 1995 byla založená společnost IRIDIUM Communications Germany GmbH (ICG) se sídlem v Düsseldorfu. Podnik je stoprocentní dceřinnou společností firmy o.tel.o, telekomunikační společnosti koncernů VEBA a RWE.

Na společnosti IRIDIUM se podílejí následujíce organizace:

IRIDIUM Africa Corp., IRIDIUM Canada Inc., IRIDIUM China (Hong Kong) Ltd., IRIDIUM India Telecom Limited, IRIDIUM Middle East Corp., IRIDIUM SudAmerica Corp., Khrunichev State Research and Production Space Center of the Russian Federation, Lockhead Martin Corporation, Motorola Inc., Nippon IRIDIUM Corporation, o.tel.o, Pacific Electric Wire & Cable Co., Ltd., Raytheon Company, SK Telecom, Sprint Corporation, Societa Finanziara Telefonica per Azioni, Thai Satellite Telecommunications Co., Ltd.