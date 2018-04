Tisková zpráva: Společnost Seagate oznamuje zahájení vývojových prací na podpoře paměťového subsytému Storex od společnosti Sun Microsystems

--Paříž, Francie, 14. prosince 1998 - Seagate Technology, Inc. (NYSE:SEG) oznámila podporu platformy pro správu paměťových systémů od společnosti Microsystem StoreX, což je na jazyce Java založená otevřená architektura navržená tak, aby přinášela velkou možnost správy zařízení v distribuovaném prostředí sítě vnějších pamětí. Tým společnosti Seagate pro sítě vnějších pamětí má v plánu vyvinout podporu architektury StoreX v nových produktech jako součást své pionýrské práce na vývoji úplné množiny inteligentních funkcí, jež umožní optimalizovat výkonnost podnikových systémů, na úrovni podniku automatizovat informační úlohy a zvýšit využitelnost a dostupnost uložených informací.

"Úsilí společnosti Seagate vyvíjet paměťová zařízení pro distribuovanou síť paměťových zařízení se datuje do počátku devadesátých let," řekl Nigel Macleod, viceprezident společnosti Seagate pro vyspělé koncepty. "Naše vize, jejímž cílem je implementovat větší funkční možnosti na úrovni paměťových zařízením, a zajistit tak větší výkonnost pro podnikové aplikace, je evidentně naplňována našimi pionýrskými aktivitami při transformaci technologie Fibre Channel z čistě síťového propojení do vysoce výkonné systémové architektury paměťových zařízení. Na úrovni produktů Seagate vyvinul první diskovou mechaniku podporující technologii Fibre Channel, která se dostala do hromadné výroby. Společnost je rozhodnuta si svou vedoucí roli zachovat s pomocí výzkumu věnovanému na další rozšíření možností paměťových zařízení. Jednou z možností jsou objektově orientované disky (OOD), přímá komunikace paměťových zařízení a vestavěná možnost řízení ukládání. StoreX je přirozeným doplňkem těchto cílů a je klíčovou technologií, jež umožňuje vytvoření distribuované sítě paměťových zařízení."

