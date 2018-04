Tisková zpráva: Společnost CONTACTEL prvním poskytovatelem Internetu v ČR v rámci programu Microsoft Internet Referral Service

Společnost Microsoft uzavřela dohodu se společností Contactel o zřízení služby Microsoft Internet Referral Service (MIRS) určenou pro uživatele Internetu v České republice. Contactel tak jako první mezi poskytovateli internetových služeb přichází na náš trh se službou, kterou Microsoft nabízí ve více než 40 zemích světa.

Služba MIRS umožňuje uživatelům osobních počítačů, kteří chtějí využívat připojení do sítě Internet, snadnou registraci a zřízení připojení k poskytovateli internetových služeb (ISP). Celý proces registrace je řízen průvodcem Microsoft Internet Connection Wizard, který je dodáván se všemi internetovými produkty společnosti Microsoft. Prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer a s využitím lokálního telefonního čísla jsou uživatelé automaticky spojeni se službou MIRS, která jim nabízí seznam ISP dostupných v daném regionu. Uživatelé si pak mohou ze seznamu jednoduše zvolit vhodný přístupový bod a služba MIRS připraví jejich počítač včetně nastavení modemu pro přístup do sítě Internet.

Tím, že jako první na našem trhu zavádíme celosvětově respektovanou službu MIRS, naplňujeme naše poslání přinášet nejširšímu spektru zákazníků inovativní a vysoce atraktivní služby prvotřídní kvality, komentovala uzavření dohody ředitelka pro marketing a péči o zákazníka Zdenka Pelikánová ze společnosti Contactel.

Společnost Microsoft

Posláním společnosti Microsoft v ČR je přinášet pozitivní změny do každodenního života našich lidí. Kdekoliv lidé pracují, učí se nebo si hrají, usilujeme o usnadnění jejich života prostřednictvím informačních technologií nejvyšší světové úrovně, které jsou lokalizovány nebo přizpůsobeny našemu trhu. Microsoft je připraven přispět ke zkvalitnění vzdělání, zvýšení produktivity práce, pozvednutí konkurenceschopnosti našich firem a umožnění integrace našeho státu do NATO a EU podporou rozvoje dovedností v oblasti informačních technologií a počítačové gramotnosti v naší zemi.

Společnost Contactel

Společnost Contactel byla založena v roce 1999 jako společný podnik Českých Radiokomunikací, a.s. a Tele Danmark A/S. Jejím cílem je stát se vysoce kvalitním a vyhledávaným telekomunikačním provozovatelem a od roku 2001 také největším konkurentem SPT Telecom na českém telekomunikačním trhu. Do liberalizace trhu v roce 2001, kdy se náplň činnosti rozšíří také o poskytování hlasových služeb, bude Contactel postupně uvádět na trh internetové a datové služby. Informace o společnosti Contactel naleznete na http://www.contactel.cz