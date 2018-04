Tisková zpráva: Sortiment notebooků At Computers za výhodné ceny

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi informovat vás o změnách v sortimentu notebooků, o změnách cen a ostatních novinkách týkajících se mobilní výpočetní technicky v ATComputers,a.s.

Zároveň mi dovolte pozvat Vás k návštěvě naši notebookové expozice na INVEXU, ve stánku B18, kde budou připraveny novinky v produkcích výrobců ASUS (model Ferrari 7400) a FUJITSU (modely BIBLO a C-series).

* FUJITSU U těchto notebooků přicházíme s už tradičně s velmi agresivní cenovou politikou, pečlivě vybranými produkty, které svou technologii a kvalitou předčí ostatní konkurenty ve své třídě.

Jedná se zejména o modely: 270Dx - kde v současné době je koncová cena 44990,- s kvaliním HPA Displejem

- s konfigurací MMX200, 32SDRAM, 2,1HDD, WIN 95, WORD97, F-Proot atd.

- neustále platí, že prodejce, který tento model objedná získává zdarma kartu k odběru PHM či zboží v síti BENZINA v hodnotě 300,-

Tento model je skladem!!!

780Tx - známý notebook, který díky své kvalitě a ceně, s technologií TFT a tříletou mezinárodní zárukou v ceně zůstává neustále velice žádaný.

- konfigurace 12,1TFT, MMX 233, 32 SDRAM, 3,2HDD, WIN95, WORD 97, PC-DOCTOR, atd.

- koncová cena od 62460,-

- dealerkská cena 55410(D4) a 55920(D3)

- skladem do 2 týdnů!!!

C325 - NOVINKA NA TRHU - TFT notebook s jedinečným poměrem kvalita/cena/výkon

- konfigurace MMx 233,12,1TFT, 32SDRAM, 3,2HDD, WIN 98 UK (CZ)

- u první dodávky kolem 20/10/98 budou Win 98 UK

- jednoletá mezinárodní záruka

- koncová cena 49990,-

BOMBA>>>>>>>>>>>

675Tx - SPECIALNI INVEXOVSKÁ NABÍDKA - JEN 50 KS. DO VYPRODANí ZÁSOB ULTRA TENKÝ NOTEBOOK VČETNĚ EXPANDED UNIT BÁZE ZA 69 990,- V KONCOVÉ CENĚ (PůVODNÍ CENA 112000,-)

Každý parner může objednat max. 2 kusy!! - informace podám osobně

- konfigurace MMX 200, 12,1TFT, 32SDRAM,HDD3,2, LAN EU, CD, FDD, 2. BATERIE, 3 letá mezinárodní záruka.

- váha 1,9kg, mobilita, kterou nic nepřekoná

- mobilita pro nejnáročnější uživatele, jedinečná nabídka!!!!

- dodávka na 42. týden.

* ASUSTEK

* Notebooky, které se staly nejprodávanějšími skutečně HIGH-END notebooky na Českém a Evropském trhu, které svým výkonem, příslušenstvím, servisními podmínkami patří k tomu nejlepšímu na našem trhu, o čemž svědčí i spousta mezinárodních a domácích ocenění (PC WORLD TOP - profesionální notebooky CZ) atd. Jsou stálici na trhu a stále umožňuji jako jediné upgrady od MMX 166 po PII 300/333/444 atd. dle dostupnosti (ASUS P6300).

* Servis - v 99% případů do 24 hodin v ATC.

ASUS P6300 - model s výkonem PII 300 (možno dle přání konfigurovat od MMX 233, HDD 2,1 - 6,4GB, DVD-ROM, CD-ROM, 13,3TFT - nejkvalitnější TFT dislplay (PC Magazine UK), SDRAM - 144MB

- notebook s vysokým výkonem a cenou, která nadchne i SKOTA - od 79000,-(Kc).

- v ceně vždy kvalitní kožená brašna, win95 a 2 letá záruka.

- skladem

ASUS F7400(FERRARI) - NOVINKA KTERÁ VÁS DOSTANE DO RÁJE... DOTEK BUDOUCNOTI...

-novinka, high end notebook s 14,1TFT, DVD(CD) a FDD(LS120) built in, PII 300,

HDD od 2,1 - 6,4, 32MB a více SDRAM, modemem 56k a ostatními vymoženostmi včetně 3D AGP grafiky se 4MB paměti a kvaliní kožené brašny v ceně, která vás porazí skutečně na kolena 109 990,-

- dostupno koncem 10. měsíce

Tyto notebooky doporučujeme všem zákazníkům, kteří chtějí být neustále IN v té nejvyšší technologii a notebook používají více než desktop, k čemu slouží i jedinečná "plně" destopová klávesnice a baterie, které neomezují uživatele

- výdrž až 5 hodin provozu, hot-swap - výměna za provozu a ostatní technologické chuťovky.

* ACER

- Notebooky, které uspokojí svou cenou každého uživatele, nabízí standardní kvalitu a skvělou cenu, tříletou CZ záruku a velkou šíří modelu, v cenách, nad kterými budou ostatní jen nevěřícně kroutit hlavou.

řada 36x - nejprodávanější LOW-END notebooky - nabídka strojí, které jistě všichni znáte, ceny už od 39990 (koncová cena)... atd. viz naše ceníky.

Takže pokud máte zájem vidět to, co je v současné době skutečně TOP a chcete si přátelsky poklábosit o problematice notebooků, jste srdečně zvání na naše "chuťovky" do B18 v BRNĚ NA INVEXU. Schůzky si rezervujte prosím e-mailem (vanek@atcomp.cz) či telefonicky 0603/213006.

Pozn: Veškeré tyto informace jsou platné v okamžiku vydání této zprávy. Může dojít k pohybu cen případně ke změně termínu dodávek ze strany dodavatelů, které není v našich silách ovlivnit.

S pozdravem

Ing. Petr Vaněk