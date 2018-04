Tisková zpráva: S technologií Quantum QuickView sportovním fanouškům nic neunikne

Praha, Milpitas, 5. 2. 1999 - Výzkum, v němž společnosti Quantum a Nielsen Media Research dotazovaly diváky amerického fotbalu, odhalil, co je pro televizní fanoušky nejdůležitější - opakované záběry. Díky nové technologii vyvinuté společností Quantum Corporation mají diváci, kteří propásli některý klíčový okamžik téměř čtyřhodinových přímých přenosů z utkání amerického fotbalu, druhou šanci. Technologie pevných disků Quantum QuickView, implementovaná v řadě nových výrobků spotřební elektroniky, umožní živé vysílání kdykoli zastavit a v klidu si znovu vychutnat libovolnou část zápasu. Přitom se divák nemusí obávat, že propásne jiný důležitý okamžik, neboť vysílání se stále automaticky zaznamenává.

"Je to nejlepší technologie od vynálezu videorekordéru, uvedl Larry Gerbrandt, analytik kalifornské společnosti Paul Kagan Associates, která se zabývá výzkumem médií a konzultační činností. "To, že divák může živé vysílání zastavit, je jen jednou z mnoha funkcí, které dávají lidem nové možnosti sledování živého vysílání," dodal Gerbrandt.

Podle průzkumu provedeného společnostmi Quantum a Nielsen Media Research zhruba dvě třetiny lidí, kteří sledují americký fotbal, pokládají za velmi důležité opakované záběry. Více než třetina diváků se ráda dívá na reklamy vysílané v průběhu utkání. Je zajímavé, že reklamní šoty společnosti Anheuser-Busch, které byly letos mnohokrát hodnoceny jako nejpopulárnější, sledovalo mnoho sportovních diváků se stejným zaujetím, jako vítězný "touchdown".

Aby divákům nic neuniklo, nesmějí se od televize hnout ani na krok. Zpráva společností Quantum a Nielsen Media Research ovšem uvádí, že zhruba jedna pětina diváků amerického fotbalu si často od televize odskočí a klíčové okamžiky propásne. S technologií Quantum QuickView je sledování jednodušší a daleko méně stresující - lze si v klidu vyřídit důležitý telefonát nebo si zajít pro pivo do ledničky.

"V podstatě se jedná o videozařízení s náhodným přístupem," poznamenal Jeffrey Klugman, obchodní ředitel společnosti Quantum. "Kouzlo tohoto zařízení spočívá v tom, že divák se může okamžitě podívat na kterékoli místo záznamu a poté pokračovat ve sledování zbytku programu, a to bez přerušení nahrávání. Když se na to podíváme z jiného pohledu, jde o to, že si divák může naplánovat sledování programu tak, jak mu to vyhovuje."

Společnost Quantum přináší do spotřební elektroniky digitální záznamovou technologii, známou z osobních počítačů. Quantum předpokládá, že přední výrobci spotřební elektroniky, včetně firem Replay Networks a TiVo, brzy dodají na trh řadu výrobků s technologii QuickView - televizní přístroje, digitální videorekordéry a další televizní techniku.