Tisková zpráva: První venture kapitálový website věnované financování technologických informací zahájilo činnost

Spolecnost PilotDynamis.cz, dcerinna spolecnost Private Investors zahajila cinnost sveho website venovaneho venture kapitalu a financovani novych technologii.

"Vidime nejvetsi technologicky pokrok v CR prave v oblasti komunikaci a software, proto jsme se rozhodli oslovit prave lidi okolo techto oboru a umoznit jim ucinit dalsi logicky krok: od dobreho produktu k distribuci a prodeji co nejvetsimu poctu zakazniku," rekl Michal Rostock, partner PilotDynamis.cz.

Navstevnici website si mohou, mimo jine zadarmo stahnout osnovu business planu a prostudovat pruvodce svetem venture kapitalu.

Website take obsahuje stranku venovanou tomu, jak venture kapitalisty od investice odradit nebo dokonce odehnat. "To je pro Ty, kteri by nejradeji neopousteli svuj maly svet a jsou spokojeni s perfekci produktu bez toho, ze by se s nim chteli dostat dal" dodava Dusan Tejkal ze spol. Private Investors.

Webova stranka se nachazi na adrese www.pilotdynamis.cz

Dalsi informace:

Michal Rostock

o6o2 546 554

michal.rostock@private-investors.com