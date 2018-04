Tisková zpráva Nortel Networks

Společnost Yankee Group ve své poslední zprávě s názvem "Celosvětové postavení na trhu v oblasti IP Mobility" řadí společnost Nortel Networks* na první místo ve srovnání se strukturami příští generace, které budou používat hlavní světoví výrobci pro bezdrátový přístup na Internet.

Podle Crispina Vicarse, ředitele Yankee Group má Nortel Networks má prestižní postavení v oblasti IP technologiích, které dodává pod obchodní značkou Unified Networks* a podstatně mění strukturu sítě tak, že společnost Nortel Networks vychází vstříc potřebám provozovatelů bezdrátových sítí na snížení nákladů a vytváření nových zisků.

Přestože Yankee Group poznamenává, že "tento závod právě teď teprve začíná," přiznává společnosti Nortel Networks počáteční náskok v oblasti technologií pro mobilní bezdrátovou komunikaci. Zpráva uvádí rozsáhlou nabídku výrobků Nortel Networks pro cellulární, PCS a datové sítě. Kromě toho se zmiňuje o širokém pokrytí poptávky provozovatelů bezdrátových služeb i podnikatelského trhu, jako o specifické silné stránce společnosti Nortel Networks v bezdrátové struktuře sítí nové generace.

"Myslíme si, že společnost Nortel Networks má v současné době převahu na trhu vzhledem k své výrobní strategii, která se široce uplatňuje na trzích provozovatelů služeb a ostatních podnikatelských subjektů většiny kontinentů." říká Crispin Vicars.

"Podle mého názoru společnost Yankee Group jenom potvrdila to, co již dlouhou dobu sami říkáme našim zákazníkům - totiž že žádná jiná společnost v tomto oboru není tak dobře připravena na zajištění bezdrátového Internetu jako Nortel Networks," prohlásil Matt Desch, prezident společnosti Wireless Solutions Nortel Networks.

"Jako společnost Nortel Networks se v České republice chceme ucházet o pozici dodavatele technologie a infrastruktury pro budoucího provozovatele třetí mobilní sítě, a věríme že naše technologie je schopna splnit všechny nároky v budoucnu kladené na přenos dat touto sítí," říká Zivan Vasica, ředitel GSM Wireless Solutions pro Českou republiku společnosti Nortel Networks.

"Naší zákazníci nám potvrzují, že jako jediní máme komplexní vizi do budoucnosti ze všech dodavatelů; počínaje vývojem síťového přepínače Succession* až po naše služby poskytované e-mobility* a naše přesvědčivé ekonomické strategie pro budoucí mobilní sítě," říká Matt Desch, prezident Wireless Solution společnosti Nortel Networks.

Společnost Nortel Networks dodává zákazníkům po celém světě své vysoce kvalitní zboží, například technologii pro správný přenos a optimalizovaných IP sítí prostřednictvím své obchodní značky Unified Networks. Mezi její zákazníky patří státní a soukromé podniky a instituce, provozovatelé internetových služeb, společnosti zabývající se místní, dálkovou, cellulární a PCS komunikací, provozovatelé kabelových televizí a veřejných služeb.

S akciemi Nortel Networks se obchoduje na burzách v New Yorku, Montrealu, Vancouveru a Londýně. V roce 1998 dosáhla Nortel Networks, která má přibližně 75 000 zaměstanců po celém světě, obratu ve výši 17,6 miliard USD.

* Succession, e-mobility, Nortel Networks, the Nortel Networks Globemark, Unified Networks a How the world shares ideas jsou obchodní značky společnosti Northern Telecom Limited.

Pořadí IP Mobility obchodních strategií a architektury sítí třetí generace

End-to-End Systems Pozice v Air Interfaces Pozice na trhu telefonů Pozice na IP trhu Pozice na ATM trhu Pokrytí trhu Service Providerů Pokrytí obchodních trhů Členění architektury bezdrátové sítě Průměr Nortel 4 5 1 4 4 5 5 5 4,125 Motorola Cisco 3 3 3 5 3 4 5 4 3,750 Ericsson 5 4 4 2 2 5 2 2 3,250 Lucent 4 4 1 4 5 5 2 2 3,375 Nokia 5 2 5 3 1 3 2 4 3,125 Průměr 4,2 3,6 2,8 3,6 3,0 4,4 3,2 3,2 3,525