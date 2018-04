Tisková zpráva: Microcom od ledna v Čechách s novým ředitelem Fincomu s.r.o.

Hradec Králové, 4.1.99 - FINCOM s.r.o. dnes oznámil změnu na postu ředitele společnosti Fincom s.r.o.

S účinností 1.1.1999 předal Pavel Hloušek funkci ředitele Fincomu s.r.o. panu Ing. Františku Mátlovi, který do Fincomu přišel z pozice vedoucího technického oddělení vydavatelství Economia Praha a od června 1998 pracoval ve firmě Microcom C. E., a. s.. Po šesti letech tak střídá ve funkci Pavla Hlouška, který nadále zůstane pevně spojen s firmou jako předseda představenstva firmy Microcom C. E., a. s.

"Františka Mátla považuji za jednoho z nejlepších odborníků jak v oblasti počítačových komunikací, tak i v oblasti managementu" řekl při této příležitosti odstupující ředitel firmy Pavel Hloušek. "Těším se hlavně ze skutečnosti, že František Mátl je schopen na základě svých velice dobrých praktických zkušeností převzít nejen každodenní řízení firmy, ale současně zabezpečit, aby co nejširší okruh našich současných i budoucích zákazníků prožíval opravdové Radosti z komunikací."

Dosavadní ředitel Pavel Hloušek bude nadále působit v rámci společnosti Microcom C. E., a. s. v několika oblastech, týkajících se především dalšímu strategickému rozvoji a postavení firmy Microcom C. E., a. s. "Mým snem a přáním vždy bylo a je vybudovat s teamem Microcomu špičkovou komunikační firmu regionu střední Evropy. Po úspěchu v Čechách se podařilo zaujmout významné místo nejen na trhu slovenském, ale vybojovat výraznou pozici v Polsku. V letošním roce Fincom rozšíří své portfolio produktů o velice zajímavé komunikační produkty v oblasti NT RRAS a technologie USB. Společně se pak můžeme těšit na otevření dalšího nového komunikačního centra firmy Fincom již na konci roku 1999 !!"

Pavel Hloušek bude nadále mimo aktivit spojených s Microcomem působit současně s předním marketingovým specialistou Ivanem Burešem na rozvoji nové společnosti EUCOM s.r.o., která bude rozvíjet aktivity v oblasti tréninku a zavádění nových komunikačních produktů. Činnost Eucomu bude zaměřena jak do oblasti školení technik prodeje na straně prodejců, tak i konzultacím při zavádění komunikačních technologií ve prospěch koncových zákazníků - především pak managerů firem.

O společnosti FINCOM s.r.o.

Společnost FINCOM s.r.o. je výhradním a autorizovaným zastoupením společnosti Microcom C. E., a. s. pro střední a východní Evropu pro produkty datových komunikací. Tyto produkty umožňují uživatelům přístup a komunikaci s firemními LAN sítěmi, Internetem, intranety a on-line službami ze vzdálených míst. Díky těmto produktům je společnost FINCOM s.r.o. schopna navrhnout a zrealizovat opravdu komplexní komunikační řešení.

Firma Fincom s.r.o. získala postavení na trhu především prostřednictvím zavedení faxmodemů Microcom na trh nejen v ČR, ale i na Slovensku a v Polsku.

Mezi zákazníky firmy patří Komerční banka, Česká Pojišťovna, Parlament ČR, Česká policie, České dráhy, Burza cenných papírů Praha, Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo financí, Česká pošta a dalších desítek tisíc uživatelů komunikační technologie Microcom na celém území ČR.

Na všechny své komunikační produkty poskytuje odborný servis přímo v sídle firmy v Hradci Králové. kde probíhají i školení. Školitelé společnosti FINCOM, s.r.o. jsou akreditováni přímo společností Microcom C.E., a.s.. Zákaznickou podporu a informace o FINCOM s.r.o. a jeho produktech lze nalézt na http://www.fincom.cz.