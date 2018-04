Tisková zpráva: GameStar - to je více her, za méně peněz

Vydavatelství IDG Czechoslovakia, a. s. pokračuje v cestě, kterou chce více umožnit mládeži lepší přístup k informacím, multimédiím a zábavě. Po vynikajícím úspěchu "nultého čísla" nového časopisu GameStar na letošním INVEXu, kdy byl celý náklad s 2 CD během dvou dnů beznadějně rozebrán si Vám dovolujeme představit magazín počítačových her GameStar číslo 1 ročník 1999, který dne 7. prosince 1998 vychází V následující zprávě bychom Vás rádi seznámili především se základními atributy, kterými chceme náš titul odlišit od konkurenčních časopisů.

International Data Group vydává měsíčně ve světě okolo 60 milionů výtisků časopisů a periodik věnovaným IT, z toho přes 1,5 milionu je věnováno počítačovým hrám. Z tohoto silného zázemí jsme vycházeli, a také proto přebíráme logo německého GameStaru, který svým fenomenálním úspěchem zásadně ovlivnil vývoj německých magazínů o počítačových hrách. Obsah časopisu je ovšem původní, český, přičemž je tvořen kompletní bývalou redakcí časopisu Score.

GameStar je silně zaměřen na svoji CD přílohu, která vlastně tvoří jádro celého časopisu. Na ní najdete nejen ukázky jednotlivých her a užitkového software, ale také různá doplnění a rozvedení mnohých článků, které jsou obsahem papírové části GameStaru. Největší důraz je samozřejmě kladen na demoverze her, zde kooperujeme s našimi světovými partnery (především německý GameStar a americký PC Games), aby naše CD obsahovalo ty nejzajímavější a nejaktuálnější ukázky počítačových her.

Zcela ojedinělou možnost nabízíme našim předplatitelům, kteří za cenu stejnou či dokonce nižší (závisí na délce předplatného), než je běžná cena časopisu, dostanou ne časopis s jedním CD, ale dokonce se dvěma! Druhé CD je koncipováno poněkud odlišně - buď je tematicky zaměřené (všechno o Quakovi, návodové CD, hudební CD) nebo obsahuje plnou verzi hry. V prvním GameStaru je to hra Lost in Time (oba díly), v druhém King´s Quest VI. Samozřejmostí jsou i další služby pro naše předplatitele, jako soutěže, slevy, přístup na tajnou sekci stránek www.game-star.cz (spuštěny budou 7. prosince) a další.

Náš nový titul se jistě brzy stane nejoblíbenějším časopisem počítačových her v České republice. K tomu by měla napomoci i velmi výrazná cenová diferenciace, kdy cena stostránkového GameStaru je 39 Kč a časopisu s CD 99 Kč, přičemž cena konkurenčních časopisů je o 30 až 50 % vyšší. GameStar má předpoklady být hvězdou vysokého jasu a spokojený zákazník dostane "Více her za méně peněz". Doufáme, že se Vám bude náš nový titul líbit. Počítačové hry už dávno nejsou doménou undergroundových teenagerů.Je to významná součást světového showbusinessu, která svým rozmachem již překonala video i film a ve světovém obratu útočí na první místa finančních hitparád.