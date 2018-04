Tisková zpráva: EuroTel prodlužuje platnost předplacených karet GO!

Úprava platnosti GO karet spočívá v prodloužení lhůty ze 6 na 18 měsíců! Pro zákazníky to znamená, že po nabití GO karty prostřednictvím GO kupónu zůstává mobilní telefon funkční po dobu celých 18 měsíců ! Po vyčerpání limitu zůstává mobilní telefon aktivní pro příchozí hovory a pro hovory na tzv. tísňová čísla!

Od 1. dubna společnost EuroTel Praha upravuje platnost předplacených GO karet, což v praxi znamená, že průměrné měsíční náklady na mobilní telefon EuroTel GO činí pouhých 27,70 Kč. Denní provoz mobilního telefonu EuroTel GO tedy přijde na pouhých 90 haléřů denně!

V současnosti mohou zákazníci vybírat z následujících typů předplacených sad GO - GO s mobilním telefonem Alcatel One Touch Easy, GO PRO s mobilním telefonem Nokia 3110 a GO HIT s mobilním telefonem Siemens C10.

Společnost EuroTel Praha nabízí službu odesílání Krátkých textových zpráv - GO SMS všem svým zákazníkům, kteří používají předplacenou službu GO. Po odeslání GO SMS zprávy se aktualizovaný stav kreditu na displeji objeví během cca 15 minut. Další unikátní výhodou je že, zákazník služby GO navíc obdrží textovou zprávu o odečtení částky ze zbývajícího kreditu za odeslané SMS.

Jako jediná společnost navíc EuroTel nabízí nejlevnější program služeb, s nímž provoz mobilního telefonu nestojí nic! Pouze s programem T!P TOP totiž mohou zákazníci telefonovat bez měsíčních poplatků! Pokud zákazníci telefonují, platí pouze hovorné podle platných sazeb a pokud netelefonují, neplatí nic, ale hovory mohou bez omezení přijímat.

Výhody mobilní komunikace v síti T!P si navíc zákazníci mohou díky službě T!P Test ZDARMA vyzkoušet!

"EuroTel nabízí zákazníkům nesporně nejlepší hodnotu a nejvyšší kvalitu služeb na trhu. Důkazem toho je i konkurenční výhoda prodloužení lhůty platnosti GO karet na trojnásobek původní lhůty, tedy 18 měsíců," řekl Ed Kingman, generální ředitel společnosti EuroTel Praha.