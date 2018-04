Tisková zpráva: EuroPlus+ REWARD - informace o produktu

Základní myšlenka

EuroPlus+ REWARD je nový systém nejvyšších kvalit, zásadně měnící standard pro výuku jazyků na počítači. Jedná se o multimediální On-Line kurz anglického jazyka, který unikátním způsobem kombinuje metodu klasického a dálkového studia. Je spojením mimořádně kvalitního a intenzivního kurzu, jehož autorem je Simon Greenall, a vysoce interaktivní aplikace společnosti YPD Multimedia. Čtyřúrovňový kurz vydalo v letošním roce nakladatelství Heinemann Language Learning Systems z Oxfordu, které má velmi bohaté zkušenosti právě v oblasti vzdělávacích jazykových programů. EuroPlus+ REWARD je kombinací všech tradičních metod multimediálních kurzů (jako jsou text, grafika, zvuk, video a interaktivita) s atraktivními prvky dálkového studia přes Internet. Nabízí možnost rozhovorů se studenty po celém světě, On-Line služby učitele, elektronický magazín a několik výukových her. Oproti běžným kurzům se nejedná o kurz uzavřený:uživatel nezískává pouze omezený materiál z kurzu. Může se naopak libovolně zdokonalovat v konverzaci, vyjadřování, slohu a čtení. Právě to je jedna z nejzásadnějších předností REWARDu. EuroPlus+ REWARD je koncem tohoto roku současně uváděný na trhy v České a Slovenské republice, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Polsku, Rakousku, Rusku, Švýcarsku a Velké Británii. MEDIA trade je výhradním distributorem produktu pro Českou a Slovenskou republiku a současně exkluzivním vlastníkem práv na českou verzi. Metoda výuky

Jedním z nejdůležitějších předpokladů oblíbenosti elektronického kurzu je účinná metoda. O kvalitě podkladů nemůže být v tomto případě pochyb: tištěný REWARD je v současnosti jedním z nejlepších kurzů pro dospělé a mládež. Povede vás od úplných začátků až po profesionální vyjadřování a používání anglického jazyka. Jeho zaměření na více různých kultur a národů dává podněty k rozhovorům s lidmi po celém světě a přispívá ke zvládání běžných situací, ve kterých budete jazyk používat. EuroPlus+ REWARD je víceúrovňový kurz, který studenty vede od jejich prvních zkušeností s jazykem až k odbornému užívání angličtiny. Kulturní kontext programu REWARD poskytuje povzbudivé informace a podporuje diskusi: studium je zajímavé a odpovídá dnešnímu stylu. Základní vlastnosti původního kurzu jsou obsažené také v jeho elektronické verzi na CD-ROM:

• rozsáhlá referenční gramatická část

• obsáhlá slovní zásoba s možností libovolného rozšiřování a organizování

• procvičování získaných dovedností pomocí činností a písemných úkolů

• zaměření na více odlišných kultur a národů současně

On-Line schopnosti

EuroPlus+ REWARD nabízí funkce, které jej zásadně odlišují od jiných produktů tohoto druhu. Dálkové studium a možnosti práce ve virtuální učebně s pomocí Internetu činí tento program jedinečným. Nejedná se však pouze o produkt, kterému by byla věnována internetová stránka. Jeho On-Line nadstavba disponuje čtyřmi službami, které jsou aplikované přímo v prostředí programu. Často si ani neuvědomíte, kdy přecházíte na server na Internetu. Všechny služby jsou pro všechny registrované uživatele tohoto produktu bezplatné.

• novinky - měsíční elektronický magazín, jehož autorem je Heinemann Ltd., Oxford. Má shodnou strukturu jako celý kurz. Obsahuje aktuální zprávy z celého světa a vychází ve čtyřech verzích, které odpovídají jednotlivým úrovním kurzu

• diskusní fórum je skutečnou virtuální školní učebnou. Uživatelé spolu mohou v reálném čase komunikovat hlasově nebo prostřednictvím zasílání textových zpráv. Vhodná témata jsou navrhována přímo v průběhu výuky, blízko úkolů spjatými s předmětem rozhovoru: vždy stačí jen kliknout na ikonu.

Do Diskusního fóra však uživatelé mohou přecházet kdykoliv přímo z hlavní nabídky.

• služby učitele jsou výukou "na dálku" přes Internet - třeba přímo s Oxfordem. Všechny vypracované písemné úkoly a jiné abstraktní práce z Off-Line části, které nemohou být programově zkontrolovány, jsou odesílány přes Internet k učiteli, kterého si vy sami vyberete. Ten je opraví a zašle zpět přímo do prostředí REWARDu. Příklady typických a nejčastějších chyb jsou publikovány na hlavním serveru a jsou průběžně aktualizované

• herní centrum poslouží zároveň jako místo oddychu a zopakování získaných vědomostí. Studenti z celého světa se mohou bezplatně zapojit do jedné z pěti her přes Internet, určených pro dva a více hráčů. Ti se hrami dále učí a zdokonalují v angličtině



Multimediální schopnosti

EuroPlus+ REWARD je také mimořádně kvalitní a obsáhlou interaktivní aplikací. Ve své Off-Line části nabízí všechny klasické multimediální prvky pro rychlejší a dokonalejší studium angličtiny. Spousta interaktivních metod procvičování pomáhá v prověření získaných znalostí - doplňování textu, test doprovázený několika odpověďmi (z nichž je pouze jedna správná), spojování prvků, jejich správné uspořádání a mnoho jiných různých činností, které studentům zaručují bezprostřední a účinné studium.

Každý ze čtyřech stupňů kurzu obsahuje více než pět set obrazovek s jazykovými úkoly a opravdu unikátní grafikou. Intuitivní grafické prostředí s přehlednou grafickou úpravou vám umožní ihned se naplno zapojit do výuky. Práce s programem není o nic těžší, než práce s klasickou knihou. Každý úkol byl v úpravě a funkčnosti pečlivě navržený tak, aby byl vypracován stejným způsobem jako v běžně dostupných jazykových učebnicích.

Videoklipy

Úkoly založené na materiálu videoklipů jsou pro studenty obzvláště motivující a povzbuzující. Obrazový materiál byl vytvořený exkluzivně pro elektronickou verzi programu EuroPlus+ REWARD. Psaný text a pojmy připravil původní autor tohoto kurzu - Simon Greenal. Uživatelé mají dokonce možnost zapínání titulů pro porozumění mluvenému jazyku. Řada příběhů je navržena tak, aby doprovázela program kurzu. Obrazový materiál zachycuje každodenní život televizní skupiny pracující na programu REWARD. Je skvělou záminkou pro vytvoření vynikajícího materiálu s kulturním obsahem a mnoha poutavými příhodami. Zajímavý obsah, humor a pevný metodický základ pomáhají nenásilně vkládat obrazový materiál do prostředí kurzu.

Doplňkové nástroje

Hlavní část kurzu EuroPlus+ REWARD je doplněná třemi Doplňkovými službami, které účinně pomáhají při studiu. Jsou dostupné kdykoliv během výuky, program však v některých situacích sám doporučuje jejich použití:

• přehled slůvek: aplikace automaticky rozšiřuje Banku slov o všechna nová slůvka tak, jak postupně procházíte kurzem. Slovní zásoba je ozvučená a uživatel si může vybírat v jejich řazení podle abecedy, kapitol nebo tématických okruhů, snadných k jejich zapamatování. Počet okruhů není uzavřený, lze jej libovolně obměňovat. Modul Zkoušení poskytuje nejrychlejší způsob osvojování slovní zásoby

• přehled gramatiky není pouze shrnutím jazykových zásad z celého kurzu: najdete zde mimo jiné také interaktivní modely pro pochopení všech pravidel větné stavby a rozboru věty. Pasáže se zvukovými ukázkami vytvářejí výborný zdroj gramatiky

• Sono LAB je nejrychlejší metodou jak perfektně zvládnout anglickou výslovnost. Obsahuje totiž hned několik různých metod grafické analýzy hlasu a její porovnání s namluveným originálem (zobrazení amplitudy zvukové vlny pro trénink rytmu řeči, zobrazení křivky intonace, vhodné pro nácvik větného přízvuku, a dva způsoby vyhodnocení výslovnosti pomocí grafů časové frekvence. Ty zobrazují rytmus, hlasitosti a intonaci)



Struktura kurzu

Kurz EuroPlus+ REWARD je rozdělený do čtyř úrovní: ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE a UPPER-INTERMEDIATE. Každá úroveň je dodávána na dvou CD-ROM discích a nabízí řádově 150 hodin velmi intenzivního jazykového studia. Než začnou studenti pracovat, mohou absolvovat připravený rozmísťovací test, který určí jejich skutečnou znalost jazyka. Zároveň jim doporučí úroveň, se kterou by měli začít. Kromě jednotlivých úrovní jako samostatných produktů nabízíme první tři stupně formou PROFESSIONAL-PACKu. REWARD je v Evropě uváděný ve druhé polovině tohoto roku. Od začátku tedy budete mít možnost diskutovat s tisícovkami studentů, kteří se stejně jako vy rozhodnou zvolit si tuto progresivní metodu výuky angličtiny.

Cílový zákazník

Rozsah a kvalita kurzu EuroPlus+ REWARD umožňuje jeho používání v různých situacích. Při sestavování byl brán zřetel na tři hlavní typy zájemců:

• individuální studenti ocení překlady do češtiny, speciální testy s analýzou chyb,doporučení pro opakování a přezkoušení, monitorování a vyhodnocování výsledků, On-Line podporu ze strany učitele a elektronický magazín. REWARD může používat každý, kdo se hodlá naučit anglicky

• školám je určené rozšíření ve formě speciálního modulu s názvem Class Server. Mimo jiné umožní pedagogům v učebnách sledovat každého žáka multimediální formou. Diskusní fórum a Služby učitele mohou být zaměřené na jednotlivé učebny nebo na celou síť školských zařízení

• firmy a společnosti s počítačovou sítí ji mohou využít pro školení svých zaměstnanců ve virtuálních učebnách. Služby učitele se stanou základem komunikace s učitelem, který může být kdekoliv: firma si může najmout anglického nebo amerického učitele, který řídí a organizuje výuku přes svůj počítač a přípojku na Internet. Obdobně mohou REWARD používat například jazykové školy.

Technické požadavky

Software je určený pro osobní počítače IBM PC kompatibilní s touto minimální konfigurací:

• operační systém Microsoft Windows™ 95

• procesor INTEL PentiumŽ 100 MHz

• 16 MB operační paměti

• grafické rozlišení 800x600 bodů HiColor (tisíce barev)

• 8-rychlostní CD-ROM mechanika

• myš, zvuková karta

• pro využívání všech funkcí aplikace je nutné připojení na Internet

EuroPlus+ REWARD

Software Š YDP Multimedia, 1998.

Course ŠMacmillan Publishers Limited, 1998. Based on the REWARD series by Simon Greenal, published by Heinemann Language Learning Systems, 1998.