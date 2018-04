Tisková zpráva: Efektivnější využití Internetu - sdílení proxy cache

Firma InWay, a. s. v rámci svého úsilí zrychlit přístup zákazníků k zahraničním stránkám WWW rozšířila spolupráci serverů proxy cache s ostatními poskytovateli v ČR. V současné době spolupracuje s těmito společnostmi: CZCom, PVTnet, Telenor Internet, GTS, INEC, NetForce, Video On-Line a Bohemia.Net.

Vyrovnávací servery pro WWW (neboli proxy cache, někdy též cache- nebo proxy-servery ) pomáhají jak zákazníkům, tak i poskytovatelům služeb Internetu: uživatelé dostanou požadované stránky rychleji, zároveň dochází k efektivnějšímu využití prostředků poskytovatele. Hierarchické sdílení vyrovnávacích serverů mezi poskytovateli pak ještě zvyšuje pravděpodobnost rychlejšího doručení stránek WWW jejich uživatelům.

Další podrobnosti:

Co je to proxy cache:

Proxy cache pomáhá lépe využít stávající sítě tím, že směruje komunikaci místo na relativně pomalé mezinárodní spoje na rychlé národní a lokální sítě. Má vlastně funkci jakéhosi bližšího "meziskladu". Tento systém je vytvořen pomocí různě realizovaných vyrovnávacích pamětí. Snižuje objem dat přenášených službou WWW po Internetu. Jedná se o velmi moderní službu.

Princip činnosti:

Místo toho, aby prohlížeče uživatelů WWW navazovaly přímá spojení se vzdálenými servery v Internetu, předávají své dotazy blízkému vyrovnávacímu serveru, který je za ně vyřídí. Současně s tím se získané dokumenty ukládají do vyrovnávací paměti serveru. Pokud se některá žádost o dokument (či obrázek nebo zvukovou stopu) opakuje častěji, může vyrovnávací server použít lokální kopii a vyřídit tak tuto žádost rychleji, bez potřeby přenášet data ze vzdáleného serveru. Použitá technologie umožňuje vytvořit také hierarchickou strukturu, která dále zvyšuje rychlost doručování stránek. Praktické zkušenosti ukazují, že s takovou konfigurací lze dosáhnout úspěšnosti rychlejšího doručení až 50%. Podrobnosti můžete nalézt na http://www.inway.cz/jar/personal/texts/wwwproxy/caches.html.

Peering proxy cache:

Možnost vzájemné komunikace cache-serverů a sdílení dat ve vyrovnávacích pamětech otvírá novou oblast spolupráce jinak konkurenčních společností. Úspěšnost soustavy cache-serverů roste s počtem členů a protože většina poskytovatelů se účastní tzv. peeringu, tedy výměny vnitrostátního provozu s ostatními českými poskytovateli prostřednictvím uzlu NIX, zvyšuje se šance na nalezení blízké kopie požadovaných dokumentů. Vzájemné lokální připojení je výhodné jak pro poskytovatele služeb, tak pro jejich zákazníky.

O uzlu NIX.CZ:

Neutral Internet Exchange (NIX.CZ) je organizace, která sdružuje poskytovatele internetových služeb v ČR s cílem propojení jejich sítí. V rámci uzlu NIX probíhá kromě lokální výměny dat i spolupráce cache-serverů.

O společnosti InWay:

InWay, a. s. byla založena v roce 1997. Profiluje se jako poskytovatel služeb Internetu (ISP) a poskytovatel obsahu Internetu (ICP). Společnost nabízí telekomunikační služby související s Internetem. Orientuje se na komplexní služby zákazníkům a na nabídku nových technologií. Hlavními produkty v nabídce společnosti je připojení k Internetu pevnými a komutovanými linkami, návrh a tvorba informačních systémů a intranetu, ATM, VPN, videokonference a samozřejmě i zpracování a grafické návrhy stránek WWW. Součástí služeb zákazníkům je zabezpečení sítí, a to včetně podpory uživatelů a kvalitního servisu. Propojení s českými poskytovateli Internetu umožňuje členství v NIX.CZ (v současnosti je zde využívána linka 2 Mb/s). Mezinárodní připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím společnosti WorldCom připojením do sítě UUnet linkou 2 Mb/s do Frankfurtu n/M. Management má bohaté zkušenosti s provozováním rozsáhlých sítí a zaváděním nových technologií na národní i mezinárodní úrovni v rámci spolupráce v mezinárodních společnostech (TERENA, RIPE, ISOC). Zkušenosti z testování nových produktů a technologií a jejich zavádění do praxe umožňují společnosti být stále v kontaktu s technologickým pokrokem a špičkovými světovými producenty.

Tiskové zprávy najdete na http://www.inway.cz/inway/tisk.html, vše o firmě na http://www.inway.cz/. Kontaktní adresa: press@inway.cz