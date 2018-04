Tisková zpráva: Dotované modemy nabízí Táborský uzel Bohemia.Net

U příležitosti zahájení ostrého provozu táborského uzlu sítě Bohemia.Net nabízí její regionální zastoupení všem zákazníkům, kteří si v prosinci zakoupí roční předplatné neomezeného přístupu do Internetu přes telefonní linku v ceně 6.300 Kč bez DPH, možnost zakoupení dotovaých modemů. Nabídka obsahuje čtveřici faxmodemů značek Dynalink a Well od interní verze 33.6 kb/s až po externí 56k, v cenách od 795,- do 1.895,- Kč. Všechny modemy mají homologaci pro provoz ČR, jsou v provedení Voice (hlasové funkce včetně záznamníku) a dodávají se s programem SuperVoice.

Speciální ceny profesionálních modemů i pro asynchronní pevné linky

Nabídka dotovaných modemů platí i pro zákazníky, kteří do konce roku objednají připojení asynchronní pevnou linkou (do rychlosti 33.6 kb/s) a protože pro pevné linky lze více doporučit použití profesionálních modemů, je možné využít i speciální cenovou nabídku modemů US Robotics Courier V.34. Připojení pevnou linkou, které nabízí v současné době nejvýhodnější poměr cena/kapacita v regionu, nabízíme již od 7.100,- měsíčně, individuální ceny pro školy, zdravotnická zařízení a místní správu lze sjednat individuální dohodou.

Další informace poskytne:

Jan Čáp - CIKONIA

regionální zastoupení Bohemia.Net, a. s.

Vančurova 2904 (budova Jihočeské univerzity)

390 01 Tábor