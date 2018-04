Tisková zpráva: DELL EMEA zvítězil v soutěži o nejlepší FT website roku

BRACKNELL, Velká Británie, 1 prosince 1998 - Společnost Dell Evropa, Střední Východ a Afrika (EMEA), která je součástí společnosti Dell Computer Corporation, předního světového přímého prodejce počítačových systémů, dnes oznámila, že včera na slavnostní ceremonii v Londýně převzala cenu za nejlepší firemní webové stránky roku 1998 "FT Business Website of the Year", a to v kategorii velkých organizací. Dalšími finalisty soutěže byly British Airways, Cellnet, BP Chemicals, Eastman Kodak, RS Components, Music Sales a DHL UK.

Smyslem udělování cen FT je podpora kvalitního informování a propagace podnikatelských subjektů na webových stránkách. Jako nejlepší mezi velkými organizacemi byla porotou nakonec vyhodnocena společnost Dell, která demonstrovala přesvědčivé využití internetové technologie k dosažení obchodního úspěchu posuzovaného měřítkem transformace podniku, inovace a měřitelného finančního prospěchu.

"Společnost Dell průběžně usiluje o to, aby se zkušenosti našich zákazníků s užíváním Internetu stále zlepšovaly a jsme hrdí, že naše webové stránky byly vyhodnoceny jako přehledné, pro zákazníky přínosné a významně přispívající k růstu naší společnosti. " poznamenává Gordon Ballantyne, ředitel Dell Online, EMEA. "Tento úspěch nás zavazuje k další práci a naším cílem je maximálně do 2 let dosáhnout stavu, kdy budeme 50 procent příjmů společnosti vytvářet přes Internet. "

V současné době představují obchody přes Internet 20 % z celosvětových příjmů společnosti Dell, přičemž toto číslo ji řadí mezi přední představitele scény elektronického obchodu. Finanční výsledky za třetí čtvrtletí, které byly oznámeny letos v listopadu ukazují, že příjmy přes Internet v Evropě se oproti předchozímu čtvrtletí zdvojnásobily na 2 milióny USD denně, a že příjmy, které společnost přes Internet získává v celosvětovém měřítku, dosáhly 10 miliónů denně.

Využití Internetu společností Dell je vlastně rozšířením jejího modelu přímého obchodování. Veškeré obchodní procesy probíhající ve společnosti Dell, od nákupu po dodávku služeb, usilují o přímý vztah se všemi zákazníky. Průkopnický způsob jakým společnost Dell využívá Internetu představuje logické rozvinutí tohoto modelu, kdy stále více zákazníků využívá této pohodlné možnosti nákupu produktů a služeb. Když společnost Dell více než před dvěma lety zahájila provoz umožňující obchodní styk přes Internet, první nákupy na www.dell.com provedli především jednotlivci. K dramatickému nárůstu v objemu on-line prodeje a služeb k dnešnímu dni však došlo především díky obchodům s firemními zákazníky a státními institucemi.

Webové stránky významným způsobem zkvalitnily elektronicky poskytované služby a možnosti technické podpory, a to především díky existenci 1000 individualizovaných webových stránek (tzv. Premier Pages) sloužících velkým zákazníkům v rámci Evropy, které poskytují bezprostředně online informace specifické pro daného zákazníka. Firemní zákazníci si mohou zakoupit počítače, sledovat stav objednávky, vytvářet individuálně upravené zprávy a prohlížet historická data svých nákupů systémů a služeb od společnosti DellŽ, to vše online, přičemž tato funkce umožňuje úsporu času i nákladů a zvyšuje produktivitu. Mezi jiným mají zákazníci například přístup k více než 50 000 stránkám technických dat, mohou se zúčastnit veřejného diskusního fóra (Dell Talk), mohou podávat online žádosti o zdatování hardwaru a softwaru a mohou používat řadu moderních diagnostických nástrojů, přičemž vše je k dispozici ve 12 evropských jazycích.

# # #

O společnosti Dell Computer:

Se svými příjmy USD 16.8 miliard za poslední čtyři čtvrtletí patří společnost Dell Computer Corporation mezi přední světové přímé prodejce počítačových systémů, přičemž v přehledu Fortune 500 se umístila na 125. místě a v přehledu Fortune Global 500 na 363. Místě. Společnost Dell navrhuje, vyrábí a zajišťuje individualizované výrobky a služby dle přání zákazníka a nabízí široké spektrum softwarového vybavení a periferií. Informace o společnosti Dell a jejích produktech získáte na internetových stránkách www.dell.com.

Š 1998 Dell Computer Corporation. Všechna práva vyhrazena. Název Dell [a logo společnosti ] jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Dell Computer Corporation