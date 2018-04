Tisková zpráva: Čtyři ze čtyř poradců doporučují AutoCont MediaPro

Pod timto titulkem rozjizdi AutoCont rozsahlou vanocni kampan, jejimz hlavnim lakadlem se maji stat specialni sestavy AutoCont MediaPro 3000G a AutoCont MediaPro 5000.

Sestavy urcene predevsim domacim uzivatelum jsou nabizeny od 23.11. ve vsech pobockach AutoContu za mimoradne zvyhodnenou cenu, ktera je az o 15.000,- Kc nizsi oproti beznym cenovym relacim. Oba nove modely pocitacu disponuji silnym vypocetnim vykonem, komfortni multimedialni vybavou vcetne 3D grafiky a bohatou softwarovou vybavou.

AutoCont MediaPro 3000G je typickym zastupcem stredni vykonnostni tridy v oblasti multimedialnich pocitacu. Je urcen k beznym az narocnejsim multimedialnim aplikacim a vyukovym ucelum. AutoCont MediaPro 5000 zastupuje bezmala nejvyssi vykonnostni tridu se zamerenim na nejnarocnejsi multimedialni aplikace. Oba modely jsou navic osazeny specialnim 128bitovym 3D grafickym akceleratorem urychlujicim trojrozmerne pocitacove hry.

AutoCont MediaPro 3000G je nabizen ve standardni konfiguraci s procesorem AMD K6-2 300MHz 3D Now!, operacni pameti 32MB SDRAM, pevnym diskem s kapacitou 3,2GB, 36 rychlostni mechanikou CD-ROM, 3D AGP grafickou kartou ASUS nVidia Riva 128/4MB, Yamaha audiem a aktivnimi reproduktory. AutoCont MediaPro 5000 disponuje silnejsim procesorem Intel Pentium II 350MHz a kvalitnejsi PCI zvukovou kartou Acer Maestro.

Soucasti kompletni pocitacove sestavy je krome mysi, klavesnice a 15" monitoru i rozsahly programovy balik, zahrnujici operacni system MS Windows 98 CZ, kancelarsky balik MS Works 4.0 CZ, prohlizec stranek internetu MS Internet Explorer 4.01CZ, profesionalni kreslici program Zoner Callisto 3.0, program pro interaktivni vyuku anglictiny CD LangMaster, nove slovniky anglictiny a nemciny Lingea Lexicon 2.0, CD Corel PrintHouse CZ, nejrozsahlejsi multimedialni prehled o ceskych filmech CD Lexikon ceskeho filmu a antivirovy program. Kazdy zakaznik obdrzi navic predplatne na internet v hodnote 500Kc a moznost zdarma ziskat kreditni kartu EuroCard MasterCard.

Na sestavy AutoCont MediaPro 3000G a AutoCont MediaPro 5000 se vztahuje dvouleta zarucni doba a jsou nabizeny za koncove ceny 24.590,- Kc a 32.780,- Kc bez DPH.

O spolecnosti :

Spolecnost AutoCont CZ, a.s. vznikla na pocatku roku 1998 vyclenenim obchodni site z holdingu AutoContu a.s. V soucasne dobe disponuje rozsahlou siti 53 obchodnich a servisnich zastoupeni po cele CR. Zakladnim produktem jsou osobni pocitace znacky AutoCont, podilejici se cca. 10% na celkovem objemu prodeje PC v CR. Krome prodeje a sluzeb v oblasti vypocetni techniky je AutoCont CZ dodavatelem komplexnich reseni v oblasti siti a komunikaci, CAD, kancelarskych a podnikovych informacnich systemu, informacnich systemu maloobchodu a distribucnich siti a prumyslovych a specialnich PC systemu. Spolecnost AutoCont CZ, a.s. disponuje vlastni siti skolicich stredisek. Dalsi informace, reference a odkazy naleznete na internetove adrese http://www.autocont.cz