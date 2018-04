Tisková zpráva: Creative dává počítačům Gateway mimořádný zvuk a grafiku

--Praha, 14.prosince 1998-- Společnost Creative Labs, vedoucí výrobce multimediálních výrobků pro PC světového jména, oznámila dohodu s originálním výrobcem zařízení společností Gateway o dodávkách nejnovějších zvukových a grafických karet určených do nové výrobní řady počítačů PC od společnosti Gateway. Gateway Inc. v současnosti dodává Sound BlasterŽAudioPCI™64D jako součást své série G, série GP a na přání je montuje do série E svých počítačů PC, zatímco grafická karta 2D/3D od společnosti Creative založená na sadě integrovaných obvodů Banshee od společnosti 3Dfx je součástí série G a GP této řady počítačů.

Toto konstrukční vítězství podtrhuje rozhodnutí společnosti Creative získat silnou pozici na trhu mezi originálními výrobci zařízení pomocí specializované divize OEM Business Division, která navrhuje řešení pro PC, přenosné počítače a řešení pro vestavbu do jiných přístrojů:

· Velmi kvalitní hodnotná audio řešení od společnosti Creative jsou i nadále preferována společností Gateway a nabízena jako standard v rámci celé výrobní řady cenami ověnčených PC. Sound Blaster Audio PCI 64D, který je založen na integrovaném obvodu ES1373 navrženém firmou Ensoniq, byl speciálně zkonstruován tak, aby obsahoval unikátní autorozpoznávací technologii, která detekuje, zda jsou použity digitální nebo analogové reproduktory a automaticky pak generuje správný audio signál. Tato autodetekční technologie poskytuje flexibilnější řešení, které umožňuje zákazníkům zvolit si jak digitální, tak analogové aktivní reproduktorové skříně.

· Pro grafické řešení Voodoo Banshee pro společnost Gateway konstruktéři hardware a členové aplikačních vývojových týmů speciálně vyvinuli instalační programové vybavení, desku a grafické uživatelské rozhraní tak, aby rozšířili uživatelům vizuální vjem.Toto grafické řešení v sobě kombinuje zcela nový 128-bitový 2D stroj, 128-bitovou VGA kartu s podporou 3D renderování pomocí technologie Voodoo 2 s připojením na sběrnici AGP. "Historie společnosti Creative, kdy byla prověřeným a spolehlivým dodavatelem, a její schopnost konstruovat řešení podle našich specifikací, mělo nezměrné výhody," řekl Bart Brown, viceprezident marketingu společnosti Gateway pro americké trhy. "Creative Labs pokračuje v naplňování našich potřeb v oblasti audia a tím, že splnila naše požadavky na řešení Voodoo Banshee, demonstrovala své profesionální výrobní schopnosti."

Sound Blaster AudioPCI 64D

Sound Blaster AudioPCI 64D je výrobek zkonstruovaný podle přání zákazníka pro sběrnici PCI založený na technologii od společnosti Creative a její plně vlastněné pobočky Ensoniq Corporation. Sound Blaster AudioPCI 64D je součástí konstrukce základních desek Intel, jež se používají ve výrobních řadách počítačů PC G-Series a GP-Series od společnosti Gateway a jako přídavná PCI karta v řadě počítačů E-Series. Karta Sound Blaster AudioPCI 64D z hlediska zákazníka společnosti Gateway obsahuje široký rozsah funkcí navržených tak, aby byl zajištěn vzrušující a podmanivý zvukový vjem. Tento široce kompatibilní výrobek je založen na integrovaném obvodu ES1373, který odpovídá standardu AC97 a je možno jej provozovat pod operačními systémy DOS, Windows 95, Windows 98 a Windows NT. Uživatelé PC budou ohromeni výjimečnou kvalitou zvuku při poslechu hudebních kompozic nebo ozvučených aplikací nebo při hraní svých oblíbených her - to vše díky implementaci 64zvukové polyfonii, několika různých dozvuků, efektů, včetně simulace sboru a 3D pozičních audio algoritmů. Konstrukce také využívá standardu karty Sound Blaster PCI, kterým je zaručena perfektní kompatibilita se staršími hrami určenými pro OS DOS bez potřeby dalších úprav nebo dokonce instalace další ISA karty.

3Dfx Voodoo Banshee Graphics

Voodoo Banshee řešení od společnosti Gateway zdánlivě akceleruje jakoukoli aplikaci určenou pro Windows 95, Windows 98 anebo Windows NT. Navíc široká podpora vývojářům od společnosti 3Dfx ve svém důsledku znamená, že na počítačích vybavených kartou Voodoo Banshee může být provozováno více než 250 titulů z nejpopulárnějších 3D her, jejichž kód byl speciálně rozšířen pro spouštění na grafických kartách Voodoo a Voodoo 2. Se svými 16 MB velmi rychlé paměti SGRAM grafické řešení Voodoo Banshe od společnosti Gateway poskytuje dostatek paměťového prostoru pro vyrovnávací paměť rámců, z-buffer a paměť cache pro textury, což má za následek vysokou obrazovou rychlost, a neuvěřitelné rozlišení a omračující vizuální vjem.

Podniková divize OEM od společnosti Creative

Podniková divize OEM od společnosti Creative je vyčleněna pro přizpůsobení výrobků potřebám zákazníka pro podporu originálních výrobců zařízení, navrhuje řešení, která jsou určena pro PC, přenosné počítače a na vestavbu do jiných zařízení. Creative nabízí originálním výrobcům zařízení svou proslulou značku, její dobré jméno, řešení odpovídající průmyslovému standardu a přitom využívá zdroje a nejnovější technologie v oblasti audia, reproduktorové techniky, grafiky a PC DVD ze svých plně vlastněných poboček Emu-Systems, Ensoniq Corporation, EcTiva a Silicon Engineering, Inc. s cílem vyrábět široký rozsah cenově výhodných řešení, která poskytnou výrobcům OEM konkurenční výhodu.

Gateway, Inc. (NYSE:GTW), je společnost, která se nachází v žebříčku Fortune 500 a byla založena v roce 1985. Je předním globálním přímým prodejcem počítačů PC. Společnost mající hlavní sídlo v Nort Sioux City v Jižní Dakotě má výrobní základny v USA, Irsku a Malajsii, kde zaměstnává více než 12 tisíc osob. Výrobky a služby společnosti Gateway soustavně získávají špičková ocenění z vedoucích průmyslových publikací. Příjem za prvních devět měsíců roku 1997 byl 4,3 miliardy USD. Další informace najdete na adrese www.gateway.com.

O společnosti Creative

Společnost Creative Technology Ltd. vyvíjí, vyrábí a dodává širokou paletu vyspělých multimediálních řešení pro PC, zábavu, vzdělávání, hudebníky a trh nástrojů zvyšujících produktivitu práce. Produkty od společnosti Creative jsou prodávány prostřednictvím OEM, systémových integrátorů a prodejních maloobchodních kanálů pod různými značkami včetně rodinného jména Blaster. Sound Blaster se stal multimediálním průmyslovým de facto standardem. Sound Blaster je audio platforma skládající se ze zvukové karty nebo sady integrovaných obvodů, softwarových ovladačů a připojených programových aplikací, které umožní, aby PC produkovalo vysoce kvalitní zvukový signál. Sídlo společnosti a základní výroba je v Singapuru a s prodejními distribučními a vývojovými základnami tvoří širokou globální síť poboček umístěných v severní Americe, Evropě, Asii a Africe.

Ensoniq, plně vlastněná pobočka společnosti Creative, je vedoucím výrobcem audio technologie a produktů. Posledních 15 let je velmi dobře známa v oblasti profesionální hudby, zejména pro svou výrobu elektrických klávesových nástrojů a syntetizátorů. Zkušenost společnosti Ensoniq při konstrukci IC zajistila společnosti technické a výrobní vedení v oblasti audio výrobků pro OEM. Další informace naleznete na adrese www.ensoniq.com.