Tisková zpráva: Compaq uvádí svou architekturu ENSA pro ukládání dat na podnikových sítích

PRAHA, 14. prosince 1998 - Společnost Compaq Computer Corporation, největší světový dodavatel víceuživatelských systémů pro ukládání dat1, odhalila počátkem prosince 1998 svou architekturu pro ukládání dat na podnikových sítích (Enterprise Network Storage Architecture - ENSA), která se zařazuje mezi klíčové prvky celkové strategie firem, usilujících o zjednodušení a zpružnění svých informačních systémů a o snadnější globální rozšiřování a provoz.

ENSA se úspěšně vyrovná s požadavky, spojenými s rychlým a všudypřítomným růstem objemu ukládaných dat, k němuž dnes u většiny společností dochází. ENSA, obsahující otevřená řešení, vyvinutá společností Compaq a jejími partnery, patří ke špičce ve svém oboru. Je založená na obecných standardech a poskytuje distribuované oblasti vysoce dostupné paměti, jež mohou být široce rozptýlené a přitom centrálně řízené, nezávisle na počítačových systémech a aplikacích. Ukládání dat se tak stává pružným prostředkem, sdíleným v rámci celého podniku, který se podobá obvyklým instalacím, jako jsou například telefony nebo elektrické rozvody. Řešení ENSA společnosti Compaq, podporované službami světové kvality, se stává oborovou normou, protože se vyznačuje lepší rozšiřitelností z hlediska výkonu i kapacity, snadnější správou a nižšími celkovými pořizovacími náklady, než ostatní přístupy.

"Toto ohlášení podtrhuje úsilí společnosti Compaq dodávat zákazníkům nejlepší podniková řešení," říká John Rose, první viceprezident a generální ředitel skupiny Enterprise Computing Group společnosti Compaq. "Ukládání dat považujeme pro Compaq za jednu ze zásadních obchodních příležitostí a současně za stále důležitější prvek pro zákazníky." "Evropské firmy řeší otázky, spojené se slučováním, a potýkají se s potřebami podnikání v Evropském společenství budoucnosti," říká Claus Egge, analytik v oblasti ukládání dat společnosti International Data Corporation se sídlem v Londýně. "To ovšem znamená poskytování informačních technologií pro nejrůznější platformy, pokrývajících mnoho oblastí. Firmy tedy dnes hledají řešení, nabízející jednoduchost centrální správy v distribuovaném prostředí, a to je právě to, co slibuje architektura ENSA společnosti Compaq."

Rusty Smith, ředitel obchodního rozvoje divize Storage Products společnosti Compaq Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA), říká: "Díky svému vedoucímu postavení na trhu technologií ukládání dat má Compaq jedinečnou možnost rozvoje nové strategie síťového ukládání, založené na obecných standardech. Naším cílem je pomáhat zákazníkům snadněji zvládat rychlé změny struktury podniků a překotný růst objemu dat. Přístup společnosti Compaq spočívá v poskytování otevřených systémů ukládání dat tak, aby konfigurace, implementace, dostupnost a správa informačních systémů zákazníků byly tak snadné, jako je zapojení zástrčky do elektrické zásuvky."

Výhody architektury Compaq ENSA

Během posledních deseti let došlo v důsledku vývoje potřeb podniků k přesunu zákazníků z centralizovaných počítačových systémů k rozptýleným systémům klient/server, což se projevilo vytvořením velice různorodých prostředí. Z tohoto důvodu se dostupnost, ochrana a správa informačních systémů stala pro mnohé zákazníky obtížným úkolem.

Dosavadní snahy o sjednocení nebo opětovnou centralizaci prostředků nedokázaly různorodost v jejich správě odstranit.

Architektura ENSA bude tyto otázky řešit vytvořením virtuálních datových oblastí, které umožní ukládání velkých objemů dat v různých částech podniku a jejich využívání libovolně umístěnými různorodými aplikačními servery. Datové zdroje budou spravovány bez přerušení provozu systému z jedné společné paměťové oblasti, v závislosti na potřebách od gigabytů po petabyty. Data je možné během okamžiku kopírovat pro účely zálohování, testování, přístupu pro další aplikace nebo uživatelem prováděného zálohování a obnovování. Distribuované primární i zálohovací prostředky budou zákazníci řídit centrálně s využitím nového jednotného způsobu správy zahrnujícího dynamickou alokaci, automatické rozšiřování, inteligentní kopírování a ochranu dat i optimalizaci výkonu. Společnost Compaq bude nabízet plně integrovaná řešení ukládání dat na všech úrovních pořizovacích nákladů, dostupnosti a výkonu, se stejně snadným způsobem používání a správy, jako u telefonních služeb nebo dodávek elektřiny.

Součásti architektury Compaq ENSA

Architektura ENSA zahrnuje disková pole, servery, síťové prvky, propojovací zařízení (jako např. mosty (bridge), přepínače (switche), rozbočovače (huby)), software pro správu diskových polí a prvky pro správu a řízení celého prostředí. Při řešení požadavků na ukládání dat mezi sebou tyto prvky komunikují a působí ve vzájemné součinnosti. Zákazník vidí pouze spolehlivý a dostupný prostředek poskytující na vyžádání diskovou kapacitu.

Compaq uvádí architekturu ENSA na trh po jednotlivých fázích, zahrnujících současné i budoucí disková pole, jako jsou například řešení, založená na technologii UltraSCSI a nebo na technologii Fibre Channel, umožňující přidělování diskové kapacity na dálku. Nejbližší fáze spočívá ve vytvoření sítě s ukládáním dat, v níž má ke společnému diskovému poli přístup více hostitelských počítačů. Společnost nedávno rovněž ohlásila řešení síťového zálohování Enterprise Backup Solution, založené na technologii Fibre Channel, které umožňuje sdílení společných knihoven pásek více hostitelskými počítači. Společnost Compaq bude rovněž nadále pokračovat v ohlašování nových řešení, umožňujících zákazníkům vytvářet virtuální disková pole, do kterých budou mít přístup z libovolného místa svého podniku.

Díky svému komplexnímu rámci, založenému na technologiích, softwaru a službách, umožňujících začlenění všech stávajících diskových polí do jednotného společného systému, chrání architektura ENSA zákazníkovy investice.

Partnerství

Architektura ENSA znamená pro společnost Compaq zúročení mnohaletých zkušeností s počítačovými sítěmi, sdílením zdrojů, diagnostikou, správou systémů a řešením ukládání dat v různorodých prostředích. Tato architektura však také velmi silně spoléhá na odborné kvality význačných hardwarových a softwarových partnerů, kteří vedou vývoj našeho odvětví směrem k otevřeným normám. Pro ilustraci nejrůznějších otevřených, na společných normách založených hardwarových i softwarových, řešení uvádíme společnosti jako Baan, Brocade Communications Systems, Computer Associates, Crossroads, Gadzoox Networks, Legato Systems, Microsoft, Novell, Oracle, Seagate Software a Veritas.

Michael Peterson, prezident Storage Network Industry Association (SNIA) a současně firmy Strategic Research se sídlem v Santa Barbaře, říká: "Využití technologie FC (Fibre Channel), založené na obecných standardech, představuje pro firmy možnost zjednodušení potíží s ukládáním dat v sítích s různorodými prvky. Architektura Enterprise Network Storage Architecture společnosti Compaq vytyčuje základní přístup k poskytování univerzálních řešení."

Služby v oblasti ukládání dat Na rozdíl od dodavatelů, poskytujících pouze disková pole, nabízí společnost Compaq řešení informačního systému pro celý podnik a s ním spojené služby, což zákazníkům přináší plánování, navrhování, budování, správu a podporu serverů, sítí i řešení ukládání dat během celé životnosti technologie. Spolupráce organizace Compaq Services (uznávané za nejlepší servisní organizaci v oboru), divize Storage Products a distribučních partnerů zajišťuje celosvětovou nabídku služeb v oblasti ukládání dat, od tradičních jednorázových služeb zákazníkům přes profesionální konzultace a integraci systémů až ke kompletní správě datového centra zákazníka v prostředí s různorodými technologiemi.

