Tisková zpráva: Compaq jako první dosáhl 5000 implementací systému SAP R/3

MNICHOV, 30. listopadu 1998 - Společnost Compaq Computer si nadále udržuje vedoucí pozici v řešeních pro podnikové informační systémy. Tato společnost dnes celosvětově ohlašuje uskutečnění pětitisícé implementace systému SAP R/3 na své hardwarové platformě. Jubilejním zákazníkem je kanadská petrochemická společnost Pétromont sídlící v Quebecku. Compaq tak znovu dokázal, že svým zákazníkům dokáže snižovat rizikovost a že je schopen pružně implementovat i náročná počítačová řešení.

Nový vynikající úspěch firmy Compaq s aplikací SAP R/3 je výsledkem nejen silného partnerství se společností SAP, ale také vložených investic obou společností jak do optimalizace služeb společnosti Compaq, tak do rozvoje platforem pro systém SAP R/3. V tomto kalendářním roce je Compaq jedinou společností, která v oblasti řešení pro SAP R/3 získala zároveň dvě prestižní ocenění, "SAP Award of Excellence" a "SAP Award of Achievement", a která podle průběžného sledování spokojenosti zákazníků provozujících systém SAP R/3 dosahuje trvale vynikajících výsledků.

"Compaq je hrdý na dosažení mety pěti tisíc instalací SAP R/3. Odráží to sílu našich výkonných serverových platforem Intel a Alpha, naše flexibilní služby pro SAP R/3 a naše unikátní podpůrné programy vyhovující zákazníkům velkých i menších podniků", poznamenal Chris Conway, viceprezident serverové divize Compaq Computer pro Evropu. "Zákazníci mohou plně spoléhat na Compaq díky naší hluboké znalosti technologií a díky našemu porozumění jejich potřebám."

Právě zkušenosti společnosti Compaq v oblasti multiplatformních prostředí byly hlavním důvodem úspěchu v závodě Pétromont. Klíčovou roli při implementaci zde sehrály servery Compaq AlphaServer 4100 a ProLiant 6500. Pétromont současně provozuje operační systémy Windows NT a UNIX, takže roli ve výběru dodavatele hrály i bohaté zkušenosti firmy Compaq v oblasti interoperability obou systémů.

" Pétromont potřeboval takového dodavatele, který urychlí implementaci systému R/3 a Compaq byl v tomto směru schopen doložit své know-how ", říká Norman McMurray, ředitel informačních systémů ve společnosti Pétromont. " Compaq uměl dodat správný hardware do našeho multiplatformního prostředí a nabídnout takové služby, které zjednodušily zavedení SAP R/3 v našem podniku."

Úspěch Compaqu spočívá v zaměření na zákazníky SAP

Compaq a SAP úzce spolupracují již déle než pět let, což dává firmě Compaq vynikající zkušenost v oblasti podnikových informačních systémů. Tato strategická aliance zahrnuje také řadu nových zajímavých iniciativ, které Compaq realizuje ve spolupráci se svými partnery. Letos Compaq ve Spojených státech zavedl program activeAnswers, internetovou (extranetovou) službu mapující nejlepší plánovací, implementační a provozní postupy při zavádění a provozu systému SAP R/3 na produktech Compaq. Evropská premiéra activeAnswers je plánována na první polovinu roku 1999.

Za silné podpory společnosti Compaq se povedlo elegantně skloubit výkonné, spolehlivé a škálovatelné platformy ProLiant a AlphaServer (včetně servisního pokrytí a vlastní implementace) a zavádět SAP R/3 rychle a efektivně. To zákazníkům pomáhá vytěžit maximum z investic vynakládaných do výpočetní techniky. Služby pro oblast systému SAP zahrnují např. servisní pokrytí na místě u zákazníka bez časového omezení (7 x 24 on-site), služby typu "health check", služby pro vzdálenou správu systému, rozšířenou technickou hardwarovou i softwarovou podporu a možnost držení náhradních dílu buď přímo u zákazníka nebo na příslušné pobočce firmy Compaq.

Kromě toho má Compaq po celém světě rozmístěna mezinárodní kompetenční centra pro SAP (např. v Houstonu v USA, v japonském Tokiju a v německých městech Mnichov a Walldorf). Kompetenční centra pomáhají zákazníkům i partnerům vybrat a navrhnout správný hardware. Při návrhu jsou zohledňovány dlouhodobější rostoucí potřeby zákazníka. Compaq v úzké spolupráci s firmou SAP a svými dealery neustále přichází s novými programy podpory, které zjednodušují implementace SAP R/3 a zákazníkům snižují provozní náklady. Příkladem může být řešení Compaq R/3PAQ ("Compaqovská" implementace programu Ready-to-Run firmy SAP), které zajišťuje pružnější implementaci systému SAP v menších podnicích, a které firma Compaq se svými partnery nabízí také v České republice.

O společnosti Compaq Computer

Společnost Compaq Computer byla založena v roce 1982 a je společností činnou v oblasti informačních technologií. Compaq je druhou největší počítačovou firmou na světě a největším globálním dodavatelem osobních počítačů. Společnost Compaq vyvíjí a prodává hardware, software, řešení a služby včetně počítačových řešení pro velké podniky, kritická obchodní řešení, síťové a komunikační produkty, komerční a spotřebitelské desktopové a přenosné osobní počítače. Produkty značky Compaq jsou prodávány ve více než 100 zemích světa prostřednictvím sítě autorizovaných prodejců. Informace o společnosti Compaq naleznete na adrese http://www.compaq.com a http://www.compaq.cz