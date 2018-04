Tisková zpráva: Autocont zprovoznil virtuální internetový obchod

Nákup on-line 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, žádné náklady na dopravu a nejaktuálnější informace.

To jsou hlavní výhody nového virtuálního obchodu, který je od začátku října 1998 k dispozici zákazníkům společnosti AutoCont CZ.

Na internetové adrese http://shop.autocont.cz je možno nalézt kompletní sortiment výpočetní techniky, periférií, příslušenství a software, dodávaných společností AutoCont CZ.

K dispozici je zde přehledně uspořádaný elektronický katalog včetně základních technických informací o většině nabízených položek. U počítačů, coby stěžejní části sortimentu, je možná kompletní uživatelská konfigurace - pro každý model může zákazník vybírat z doporučených typů procesorů, grafické karty, přeidnstalovaných aplikací apod. Na základě vybraných komponent Internet Shop ihned zobrazí aktuální cenu počítače.

Jednotlivé položky v katalogu lze pak kliknutím myši přemístit do tzv. nákupního košíku a tímto způsobem vytvořit přehledný seznam požadovaného zboží. Stejně jako v klasickém košíku, můžeme i zde měnit množství kusů jednotlivého zboží, nové zboží přidat nebo jej odstranit.

Pokud se nám líbí i vytvořená cenová nabídka, vybereme jeden ze dvou způsobů objednání vybraného zboží. Prvním je odeslání na některé z prodejních zastoupení AutoContu , které následně zákazníka kontaktuje. Druhým způsobem je objednávka přímo v Internet Shopu. V tom případě bude zboží zasláno dobírkou nebo přepravní službou, přičemž nebudou účtovány náklady na dopravu.

Poté zbývá ještě vyplnění připraveného formuláře identifikačními údaji a je nakoupeno.

Po registraci objednávky obdrží zákazník potvrzení e-mailem. Zároveň je mu přidělen zákaznický účet a přístupové heslo pro další nákupy.

Během prvních 4 týdnů zkušebního provozu využilo možnosti on-line cenové nabídky více než 3000 návštěvníků.

O společnosti :

Společnost AutoCont CZ, a.s. vznikla na počátku roku 1998 vyčleněním obchodní sítě z holdingu AutoContu a.s. V současné době disponuje rozsáhlou sítí 53 obchodních a servisních zastoupení po celé ČR. Základním produktem jsou osobní počítače značky AutoCont, podílející se cca. 10% na celkovém objemu prodeje PC v ČR. Kromě prodeje a služeb v oblasti výpočetní techniky je AutoCont CZ dodavatelem komplexních řešení v oblasti sítí a komunikací, CAD, kancelářských a podnikových informačních systémů, informačních systémů maloobchodu a distribučních sítí a průmyslových a speciálních PC systémů. Společnost AutoCont CZ, a.s. disponuje vlastní sítí školících středisek. Další informace, reference a odkazy naleznete na internetové adrese http://www.autocont.cz