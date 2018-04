Tisková zpráva: AutoCont OfficePro 3000 ve speciální vánoční ceně

Po speciálních vánočních nabídkách multimediálních sestav MediaPro 3000G a MediaPro 5000, přichází nyní AutoCont CZ s vysoce atraktivní sestavou typicky kancelářského počítače - AutoCont OfficePro 3000.

AutoCont OfficePro 3000 je ekonomickou sestavou střední výkonnostní třídy, umožňující provozování všech běžných kancelářských aplikací. Je postaven na řešení micro ATX a moderní architektuře P6 s možností rozšíření až na Pentium II 333MHz.

AutoCont OfficePro 3000 plně podporuje vzdálenou HW diagnostiku a technologii buzení po síti "Wake on LAN". Součástí je i dodávaný monitorovací software iLANDesk Client Manager.

AutoCont OfficePro 3000 je nabízen v základní konfiguraci s procesorem Intel Celeron 300MHz, 32MB SDRAM, pevným diskem typu Ultra DMA s kapacitou 2GB, grafickým AGP akcelerátorem ATI 3D Charger 2MB, s předinstalovanými Windows 98CZ a balíkem aplikačního software za cenu 17.990,- Kč bez DPH. Doporučovaným monitorem je 15" Premio 5870 s certifikátem TCO95. Na AutoCont OfficePro 3000 je poskytována tříletá záruka s možností servisu v místě instalace po celou dobu trvání záruky.

Bližší informace k uvedené nabídce jsou k dispozici ve všech obchodních zastoupeních společnosti, případně přímo v centrále společnosti na tel. 069/6152111.

O společnosti :

Společnost AutoCont CZ, a.s. vznikla na počátku roku 1998 vyčleněním obchodní sítě z holdingu AutoContu a.s. V současné době disponuje rozsáhlou sítí 53 obchodních a servisních zastoupení po celé ČR. Základním produktem jsou osobní počítače značky AutoCont, podílející se cca. 10% na celkovém objemu prodeje PC v ČR. Kromě prodeje a služeb v oblasti výpočetní techniky je AutoCont CZ dodavatelem komplexních řešení v oblasti sítí a komunikací, CAD, kancelářských a podnikových informačních systémů, informačních systémů maloobchodu a distribučních sítí a průmyslových a speciálních PC systémů. Společnost AutoCont CZ, a.s. disponuje vlastní sítí školících středisek.

Další informace, reference a odkazy naleznete na internetové adrese http://www.autocont.cz