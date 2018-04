Tisková zpráva: AutoCont CZ se stává servisním a prodejním partnerem Silicon Graphics

Společnost AutoCont CZ se na základě dohody podepsané mezi oběma společnostmi stává prodejcem grafických stanic SGI na platformě Windows NT a Intel.

Dochází tak ke spolupráci dvou zřejmě nejsilnějších subjektů v dané oblasti na českém trhu. Mezi AutoContem CZ, renomovanou obchodní společností poskytující komplexní služby koncovým zákazníkům a americkou Silicon Graphics, pojmem v oblasti počítačové grafiky, vstupující na platformu Windows NT a Intel.

Mezi hlavní příčiny, proč dochází právě k tomuto spojení, je postavení AutoContu CZ v této oblasti v České republice. AutoCont CZ je vedoucí firmou s grafickými programovými produkty Autodesku (AutoCAD, Mechanical Desktop, 3D Studio MAX), je držitelem titulu Autodesk Systems Center za vynikající výsledky v realizaci komplexních řešení CAD, technické podpory, servisu a školení a zároveň má i mnohaleté zkušenosti právě se systémy postavenými na operačních systémech Windows a procesorech značky Intel.

Prvními z řady společně nabízených systémů jsou Visual Workstation Silicon Graphics.

Vlastimil Palata, ředitel pražského zastoupení a místopředseda představenstva AutoContu CZ: "Nastolená spolupráce mezi SGI a AutoContem CZ má nepochybný význam pro trh v oblasti počítačové grafiky. AutoCont má v tomto směru bohaté zkušenosti jak z oblasti prodeje, tak i z oblasti návrhů a realizací ostatních služeb. Víme, co zákazníci očekávají a umíme jejich představy zrealizovat. Máme velké zkušenosti v NT technologiích, známe tento trh a jsme schopni stanice Visual Workstation zaintegrovat přesně do oblasti jejich určení. Zároveň jsme schopni poskytnout uživatelům veškerou podporu tak, aby byl výkon těchto stanic efektivně využit. Stanice Visual Workstation se tímto stávají dalším článkem v naší nabídce kompletních služeb."

Na trh tak přichází komplexní grafické řešení skládající se nejen z vynikajícího výkonu pracovních stanic Silicon Graphics Visual Workstation ale i ze znalosti problematiky a technickou podporou AutoContu CZ.

Visual Workstation jsou určeny pro práci s náročnou grafikou v CAD, DTP, DCC a pro profesionální multimediální studia pracující s filmem a videem. Přinášení kromě jiného revoluční architekturu IVC (Integrated Visual Computing architecture), založenou na integraci vysokorychlostní akcelerované grafiky SGI s plným využitím instalované paměti.

V obchodní síti AutoContu CZ jsou v současnosti nabízeny modely Silicon Graphics 320 a Silicon Graphics 540 v těchto konfiguracích :

Silicon Graphics 320

Procesor : Intel Pentium II 350MHz (max. 2 procesory Pentium II 450MHz)

Operační paměť : 128MB SDRAM 100MHz, 50ns (max. 1GB SDRAM)

Grafický adaptér : COBALT 3D grafický čipset s rozlišením až 1920x1200 bodů

Pevný disk : 6,4 GB Ultra ATA (až 28GB),

volitelně rozhraní Ultra2 SCIS s kapacitou až do 18GB

Disketová jednotka : 3.5" (1,44MB)

CD-ROM : 32 rychlostní ATAPI

Zvukový systém : 16-bit, Yamaha S-YXG50

Video : Composite video a audio, S-video, podpora digitální kamery

Provedení : SGI Extended ATX tower

Rozhraní : LAN FastEthernet 10/100, sběrnice 2xPCI 64-bit, porty 1xP, 1xS, 2xUSB

Software : MS Windows NT 4.0 UK, Internet Explorer, SGI Interoperability toolkit, McAfee virus scan, Unix commands, MAC media RW

Příslušenství : SGI klávesnice USB, SGI 3-tlačítková myš PS/2

Záruka : 3 roky v servisním centru

Cena základní konfigurace : 119.119,- bez DPH a monitoru

Silicon Graphics 540 je nabízen ve stejné konfiguraci jako model Silicon Graphics 320 s těmito rozdíly :

Procesor : Intel Pentium II Xeon 450MHz (max. 4 procesory Pentium II Xeon)

Operační paměť : 128MB SDRAM 100MHz, 50ns (max. 2GB SDRAM)

Pevný disk : 9,1 GB SCSI (až 54GB)

Volitelně : duální sériová I/O karta pro digitální video

Cena základní konfigurace : 209.209,- bez DPH a monitoru

Volitelný je SGI digitální LCD monitor 17,3" v koncové ceně 86.078,- Kč bez DPH

Další informace o uvedené nabídce je možno získat ve všech pobočkách společnosti AutoCont CZ, na internetové adrese http://www.autocont.cz, případně na tel. čísle 069/6152111.

O společnosti :

Společnost AutoCont CZ, a.s. vznikla na počátku roku 1998 vyčleněním obchodní sítě z holdingu AutoContu a.s. V současné době disponuje rozsáhlou sítí 53 obchodních a servisních zastoupení po celé ČR. Základním produktem jsou osobní počítače značky AutoCont, podílející se cca. 10% na celkovém objemu prodeje PC v ČR. Kromě prodeje a služeb v oblasti výpočetní techniky je AutoCont CZ dodavatelem komplexních řešení v oblasti sítí a komunikací, CAD, kancelářských a podnikových informačních systémů, informačních systémů maloobchodu a distribučních sítí a průmyslových a speciálních PC systémů. Společnost AutoCont CZ, a.s. disponuje vlastní sítí školících středisek.

Další informace, reference a odkazy naleznete na internetové adrese http://www.autocont.cz