Tisková zpráva: Acer a HP si vybrali pevný disk ST32111 od společnosti Seagate pro jeho špičkovou kvalitu, spolehlivost a snadnou integraci

SCOTTS VALLEY, Kalifornie, -- 12. října 1998 -- Společnost Seagate Technology, oznámila, že přední dodavatelé stolních počítačů, mezi něž patří společnost Acer a Hewlett-Packard Company, si zvolili pro montáž do svých počítačů diskovou mechaniku ST32111, která je navržena tak, aby splňovala specifické požadavky spotřebitelského trhu se stolními počítači. Disk ST32111, který používá z větší části mechanické díly, a i elektroniku z populární řady disků Ultra ATA Medalist, jež pokrývá všechny kapacitní hladiny, tak může být snadno a rychle integrován originálními výrobci stolních a multimediálních systémů do jejich produktů. Disky ST32111, které jsou navržené také tak, aby mohly být použity v netradičních aplikacích, jako například ve špičkových televizních přijímačích, se dodávají v kapacitách od 1 do 4 GB, v 3,5" formátu se střední přístupovou dobou 11 ms a špičkovou trvalou rychlostí přenosu dat. Disk má dostatečnou kapacitu a výkonnost potřebnou pro dnešní populární stolní aplikace, jako je brouzdání po Internetu, multimédia, elektronická pošta a elektronické zpracování textu.

"Seagate je jediným nezávislým výrobcem diskových mechanik s vertikální integrační strategií, jež mu umožňuje vyvíjet, řídit vývoj komponent a technologií a mít vlastní výrobní provozy. Vertikální integrace umožňuje společnosti Seagate zajistit cenově efektivní výrobu mechanických a elektrických částí odvozenou od úspěšné řady disků Medalist a plnit tak nároky, které jsou kladeny na střední třídu stolních počítačů určenou pro konzumní trh, tzn. umožnit výrobu počítačů PC, které splňují potřeby širokého spektra zákazníků."

Disková mechanika ST32111 používá magnetoresistivní hlavy a metodu kódování enhanced partial response-maximum likelihood (EPRLM) při čtení dat z disku zajišťující rychlejší propustnost dat při operacích čtení/zápis. Disky se vyznačují malými nároky na kvalitu provozního prostředí a vydrží ráz až 150 G, pokud nejsou v provozu. Samozřejmostí je zabudovaná podpora šetření s elektrickou energií.

