Tisková konference Paegasu v Haciendě

Ve čtvrtek dopoledne se konala tisková konference společnosti Radiomobil, kde se prezentovaly novinky sítě Paegas. Konference se konala v Prague City Center v restauraci Hacienda Mexicana a byl zde oficiálně uveden Paegas Holiday Roaming, o němž jsme vás v přestihu informovali.

Jeho výhody a nevýhody Patrick již popisoval v souvisejícím článku, ale ještě je v rychlosti zopakuji.

Holiday Roaming je od července aktivován automaticky všem zákazníkům sítě Paegas, kteří nemají zablokovaný telefon. To se vstahuje ovšem pouze na bežné tarify a ne na předplacené karty.

aktivaci získávají stálí i noví zákaznící, kteří roaming ještě nemají

za aktivaci se nic neplatí

bohužel lze s holiday roamingem volat pouze z roamované sítě do ČR a ne do zahraničí (pro volání do zahraničí v rámci roamingu je třeba sepsat smlouvu a zaplatit zálohu)

klientům s povoleným inkasem z účtu je to k ničemu, pro ně je možnost aktivovat si klasický roaming bez zálohy.

Všem uživatelům, kterým bude služba Holiday roaming aktivována budou rozeslány informace s popisem, jak si případně službu v případě nezájmu deaktivovat.

Další projednávanou věcí bylo srovnání poplatků za přijatá volání v roamovaných sítích oproti konkurenčnímu EuroTelu a také ceny mezinárodních hovorů - v poslední době se totiž v tisku objevily ne zcela přesné informace a navíc srovnání cen roamingových hovorů, které jsou v principu stejné a liší se jen kurzovým rozdílem...

Informace ohledně spuštění služby Paegas Internet Call byly jasné. PIC je připravena k okamžitému spuštění, ale čeká se na povolení od ČTŮ, kde je nejpozdější očekávaný termín max. 3 týdny. Ovšem Radiomobil očekává rozhodnutí v nejbližších dnech. Dále zde bylo řečeno, že zde jsou jisté průtahy, jelikož konkurence společnost RadioMobil připravuje obdobnou službu, jakou je Paegas Internet Call. O tom se ale na Mobil serveru již hovořilo a dlužno podotknout, že EuroTel Internet Call má ještě před sebou chvilku práce.

Paegas oznámil novou nabídku služeb sítě Iridium, kde je možno si obdobně jako u systému Inmarsat přístroj zapůjčit. Cenu za zapůjčení jsme se zatím nedozvěděli, RadioMobil bude telefony Iridium mít v nabídce od července - očekává především zájem o jejich zápůjčku.

Dále pan Tebbe oznámil, že roaming na předplacených kartách Twist není v nejbližších čtyřech týdnech očekáván. Co ovšem bude za čtyři týdny již neřekl. My si o tom více řekneme v pondělí, kde shrneme situaci kolem roamingu předplacených karet.

Konkurenční společnost EuroTel nabízí roaming pro předplacené karty Go a klientům nabízí 500 Kč kredit pro jeho vyzkoušení. Pro klasické tarify nabízí EuroTel roamingový kredit 1000 Kč. Na aktivaci roamingu je nutno složit vratnou zálohu - Go roaming je bez zálohy, ale samozřejmě se musíte zazásobit Go kupony.