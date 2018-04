Tisková konference ČSSD aneb kdo za to může?

Není nic horšího, než stát ve středu odvíjejících se událostí a míti na povinnost referovat o nich. Závidím například Jirkovi Hlavenkovi, kterak může hezky z odstupem a hlavně poněkud více v klidu sumírovat svoje články a sebekriticky uznávám, že po té, co jsem ten den pumpoval tytéž argumenty do všech možných novinářů, s nimiž se normálně na tiskovkách potkávám na téže straně stolu, je mi poněkud žinantní totéž opakovat večer do článku.

Ve středu jsem měl na pořadu dne také tiskovou konferenci odborné komise ČSSD pro telekomunikace a informatiku. V čele této komise nově stanul dr. Jiří Kofránek, CSc, jenž vystřídal Karla Berku (nově šéfa Úřadu pro státní informační systém). Ale to asi nebylo hlavní - hlavní bylo, co jsme se s Ivem zajímavého dozvěděli.

Především je velmi zajímavé, že ministr financí Ivo Svoboda se ani nezeptal této komise, jaký je její názor na zdražování poplatků. Ačkoliv by podle mluvčího komise Štěpána Kotrby měl ministr financí dodržovat stranický program hovořící o podpoře a zpřístupnění internetu, potažmo informačních dálnic, schválilo ministerstvo vnitra předložené tarify SPT Telecom bez výhrad.

Nehledal bych za tím příliš - ministr Svoboda a další pracovníci ministerstva podle mne mají nulový pojem o tom, že na internet se chodí hlavně přes telefonní síť. Prostě a jednoduše na to zapomněl nebo to netušil. Horší je, že bez odporu kývnul, aniž by se zeptal vlastní stranické komise na názor. A nejdrsnější je to, co vzkázal po svém tiskovém mluvčím: ministerstvo financí nepočítá s tím, že by letos znovu projednávalo již schválené ceny.

Samozřejmě je krajně podivné, když státní úředník prohlásí, že se nebude zajímat o to, co pálí jeho voliče a občany, jimž má sloužit. Na druhou stranu to nevadí - zřízení zvláštního tarifu je podle všech smluv a pravidel v rukou SPT Telecom, jenž by případný zvýhodněný tarif nemusel s MF konzultovat.

Jiří Kofránek prohlásil to, co jste si na serveru Bojkot již přečetli jako jeho vyjádření - vláda hodlá neutěšenou situaci řešit liberalizací trhu, což bohužel nejde bez spolupráce SPT Telecom a hlavně TelSource. Moji velkou výhradu, že i přes urychlení liberalizace nebude existovat řešení situace - vzhledem k absenci legislativy i činnosti ČTÚ - dříve než v polovině roku 2000, což je pro český internet trochu pozdě. Systémová řešení jsou sice hezká, ale do doby, než naběhnou, je třeba hledat provisorium.

To se bude hledat špatně - v provozním výboru díky skvělé smlouvě mezi FNM a TelSource obsazuje český management dvě křesla a TelSource křesla tři. Tedy o tarifní politice rozhoduje TelSource a není šance je přehlasovat.

Na druhou stranu má Telecom nyní máslo na hlavě - podle smlouvy by TelSource měl zajistit, aby jeho alianční partneři spolupracovali s SPT Telecom. Jedním z takových aliančních partnerů je i AT&T, které ovšem před několika dny podepsalo partnerskou smlouvu s jedním českým providerem. Ten ale Telecomu nepatří a není s ním propojen. TelSource tedy nedodržel jednu z části své dohody a pokud by stát tuto skulinu využil, mohla by přijít sankce.

Ale TelSource není v boji rozhodně outsider - již nyní chystá úder odkupem akcií SPT Telecom. TelSource by totiž rád odkoupil balík sedmi procent akcií, nad čímž MF nebezpečně uvažuje. Ministr dopravy a spojů Peltrám sice potvrdil, že nic takového on nechystá, ale Svoboda není Peltrám a chuť do samostatné akce mu nechybí zejména v případě, když by mohl vyvložkovat tekoucí státní kasu. Smutné na tom je, že z cca. 1,5 mld USD za akcie SPT Telecom od TelSource státní kasa neviděla nic. Všechny peníze zůstaly v Telecomu. Prý na investice - na ty si ovšem Telecom také hodně půjčil. TelSource si umí poradit s penězi...

Zajímavým pokračováním problematiky je vyjádření ODA k celé kause. Michael Žantovský v tomto vyjádření uvádí, že "ODA je doslova zděšena". Zděšení cítím také - a cítil jsem jej i v době, kdy TelSource za velmi exklusivních podmínek získával svoje procenta v SPT Telecom. Stalo se zvykem, že strany tehdejší vlády hořekují nad činem, jenž byl spáchán v době, kdy ony seděly u kormidla a tedy v době, kdy jejich doslovné zděšení mohlo ledasčemu předejít. Jediná mlčící je stále jen ODS - a její vyjádření by mne kromobyčejně zajímalo.

Situace v době, kdy se projednával odprodej podílu SPT Telecom - tedy privatizace - strategickému partnerovi, byla dost nepřehledná. Můj osobní názor je, že většina politiků v té době k fiasku s privatizací Telecomu přišla jak slepí k houslím a většinu z toho spunktoval sám Karel Dyba. Neřekl bych ale, že šlo o jeho osobní selhání, naopak pokládám tuto transakci za nejlepší soukromé pensijní připojištění. Proč si to myslím? Především proto, že velká část událostí se seběhla opravdu na výhradní pokyn tohoto muže. Jak je možné, že v usnesení vlády č. 428 z 10/6 1994 se říká "Akciové společnosti SPT Telecom bude do konce roku 2000 poskytnuta exklusivita na provozování meziměstských a mezinárodních telefonních služeb.", zatímco Pověření pro SPT Telecom vydané Karlem Dybou říká, že "nebudou vydána nová pověření na poskytování místní telefonní služby...". Cítíte ten rozdíl? V rozporu s vládním usnesením najednou Dyba souhlasí s exklusivitou i v místních telefonních službách. Křikl na něj snad někdo z ministrů na chodbě "Karle přihoď tam místní telefony!" - nebo jak to bylo? Vládní usnesení není (snad) cár papíru, aby jej kdokoliv měnil dle libosti.

Toto Pověření naštěstí není smlouvou, ale správním rozhodnutím. I třeba tady svítí šance - pro nás, že bude lépe, pro jiné, že bude hůře.

Tance kolem cenových jednání mohou začít. Informace z tiskové konference akce Internet proti monopolu (v 10:00) přineseme zítra, jen co se z tiskovky vrátíme. Pořádáme ji my, takže informace budou od zdroje...