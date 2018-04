Tisícové slevy a nový Sony Ericsson s GPS navigací

V minulém týdnu se spustila velká lavina slev mobilních telefonů, která se nezastavila ani v tom současném. Zasloužily se o to především telefony s logem Samsungu, mezi kterými přišla největší sleva u symbianového komunikátoru i560. Ta má hodnotu dvanácti set korun, a tak tento velmi dobře vybavený telefon dnes seženete za cenu kolem osmi tisíc korun.

S cenou dolů šly také další výrobci, ovšem ne už tak výrazně. Tři zlevněné telefony si pro tento týden přichystal Sony Ericsson a jeden model má nyní nižší cenovku také u LG. Slevy již ale nejdou do tisíců, a tak například ten, kdo si nyní koupí tenký stylový Walkman Sony Ericsson W890i, zaplatí o 400 korun méně než v týdnu minulém.

Do obchodů se chystá také trojice novinek, mezi kterými nejvíce zaujme Sony Ericsson W760i. Jedním z jeho hlavních lákadel je totiž integrovaná navigace GPS a pro fanoušky her je v telefonu předinstalována hra Need for Speed ProStreet. Dvojici novinek si ale přichystalo také LG. Jde o stylový model s dotykovým ovládáním KF700 a telefon pro nenáročné zákazníky s cenou pod tisíc korun LG KP100.

Tip na nákup

Výbava vysouvacího modelu Samsung i560 je velmi bohatá a nechybí v ní GPS navigace, 3,2megapixelový fotoaparát nebo datové přenosy HSDPA v sítích třetí generace.

Chybět samozřejmě nemůže hudební přehrávač. Hudbu je možné poslouchat nejen přes stereofonní bluetooth sluchátka, ale také přes ta klasická díky konektoru Jack 3,5 milimetru. Hudbu si můžete poslechnout i z vestavěného FM rádia.

Slevy v tomto týdnu

LG KG800 je stylový vysouvací mobil od LG. Telefon je unikátní svým designem, který mu přinesl jeho přezdívku čokoládový mobil. Design telefonu byl oceněn cenou iF Design Award a Red Dot Design Award.

-300 Cena: 3 490 Kč

Sony Ericsson K320i vychází z modelu K310i. Má stejnou funkční výbavu i design jako předchůdce, navíc však přidává podporu bluetooth. Ve výbavě nechybí VGA fotoaparát, e-mailový klient nebo HTML prohlížeč.

-200 Cena: 1 690 Kč

Sony Ericsson W580i patří do hudební řady Walkman. Tento telefon nabízí TFT displej s rozlišením QVGA, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Fotoaparát má rozlišení dva megapixely, nenabízí však automatické ostření.

-300 Cena: 5 790 Kč

Sony Ericsson W890i patří do hudební řady Walkman a je dalším tenkým modelem výrobce. K fotografování je připraven 3,2megapixelový fotoaparát s trojnásobným digitálním zoomem.

-400 Cena: 8 990 Kč

Samsung E250 patří na pomezí střední a vyšší třídy. Do střední třídy telefon řadí TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, pro pořizování fotografií je připraven integrovaný fotoaparát s rozlišením VGA.

-200 Cena: 2 290 Kč

Výbava vysouvacího Samsungu i560 je shodná s klasicky konstruovaným modelem i550. Nechybí tak GPS navigace, 3,2megapixelový fotoaparát nebo datové přenosy HSDPA v sítích třetí generace. Pouze displej je o něco menší, jeho úhlopříčka je 2,4 palce.

-1 200 Cena: 8 290 Kč

Moderně vyhlížející Samsung J700 zaujme tenkým tělem a poměrně zdařilým designem. Atraktivní je zejména elegantní provedení "průhledných" kontextových kláves. Ve výbavě najdeme hudební přehrávač, který využívá pro uložení MP3 souborů paměťové karty formátu microSD.

-300 Cena: 3 390 Kč

Super tenký, elegantní a s výbornou výbavou. Samsung U600 ale zaujme i funkcí proti zlodějům, inteligentním vyhledáváním, velmi dobrým fotoaparátem a MP3 přehrávačem.

-800 Cena: 4 890 Kč

Novinky na našem trhu

LG KF700 nabízí jak dotykový displej s rozlišením 240 x 480 obrazových bodů, který se ovládá prsty a ne dotykovým perem, tak i výsuvnou alfanumerickou klávesnici. Navíc je nové LG vybaveno otočným ovladačem na zadní straně, ke kterému lze přiřadit volbu šesti nejoblíbenějších položek.

Cena: 9 490 Kč

LG KP100 je velmi jednoduchý model klasické konstrukce, který je určený pro nenáročné zákazníky. Hlavním tahákem ovšem bude velmi nízká hmotnost - 65 g.

Cena: 990 Kč

Vysouvací Sony Ericsson W760i patří do hudební řady Walkman a stejně jako například u modelu W910i lze ovládat hudební přehrávač zatřesením. Pro poslech hudby se hodí i vestavěné stereo reproduktory.

Cena: 7 990 Kč