Tisíce volných minut útočí na vaše peněženky

Je už samozřejmostí, že ke každému tarifu dostanete dávku volných minut a textových zpráv. Pravděpodobně to ale nestačí. S blížící se přenositelností mobilních čísel se začínají objevovat čím dál častěji velmi lákavé nabídky, které bývají podmíněny smlouvou na dobu určitou.

Balíček Eurotelu přidává tisíc volných minut k nově aktivovanému tarifu. Tisíc minut navíc už provolá málokdo, ale přesto nabídka vypadá lákavě. Volná minuta pak vychází na 2,20 korun. Oproti konkurenčnímu balíčku Moje dlouhé hovory ale můžete volat do všech sítí. Volné minuty, v tomto případě necelých sedmnáct hodin, ale musíte spotřebovat za čtyři měsíce. - více zde...

Oskar v balíčku Moje dlouhé hovory nabízí za 107 korun měsíčně 300 volných minut. Ty musíte využít během pěti dlouhých telefonátů.

Eurotel Moje dlouhé hovory měsíční paušál 0 107 volných minut 1000 300 (do vlastní sítě) cena aktivace 2261 0 ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

Nejde to provolat

Kdo minuty neprovolá, ten také vyžaduje, aby mu byly převedeny do dalšího měsíce. Volné minuty rozdělené do delších časových období jsou také hojně používané. To praktikují Eurotel a Oskar. T-Mobile volné minuty nepřevádí. Každá změna v systému jejich převádění vyvolává velké emoce na straně zákazníků. Poslední případ takové změny byla zářijová změna u Oskara. Ten otočil systém tak, že nejprve spotřebováváte nové minuty, a až potom ty z minulého měsíce. - více zde...

Jednorázové akční nabídky

T-Mobile jde dlouhodobě spíše cestou levnějšího volání než monstrózních balíků plných volných textovek nebo minut. Přesto ale spustil na začátku října akci, v níž každý zákazník, který uzavře novou Účastnickou smlouvu, přejde ze služby Twist nebo prodlouží smlouvu na dobu 24 měsíců, získá automaticky desetinásobek volných minut. Volné minuty z tohoto jednorázového balíčku pak může čerpat během několika následujících měsíců. - více zde...

Eurotel se svým sloganem "Dva roky volání zdarma" říká jasně, že se od něj dva roky neodtrhnete. S dvouletou smlouvou dostanete u tarifů Diamant, Platinum a Gold každý měsíc 300, 250 a nebo 200 volných minut navíc. Jednoletá smlouva se týká nižších tarifů a volné minuty u nich přibývají jen v řádu desítek.

Volné minuty nejsou zadarmo O tom, že ne každá volná minuta je opravdu výhodná, jsme vás informovali již dříve. - více zde...

Oskar přidává v jednorázové akci novým zákazníkům tarifů Naplno zdarma celkem 600 SMS (100 měsíčně) a nebo 120 volných minut do všech sítí na půl roku (20 minut měsíčně). Když se jim nebude líbit ani jedna z nabízených možností, tak si mohou vybrat víkendová volání zdarma do sítě Oskar - také po dobu šesti měsíců. Tato akce ale platí jen do konce října. - více zde...

Přenositelnost se blíží. Lze tak očekávat, že operátoři nyní začnou připravovat podobné akce stále častěji, aby přiměli zákazníky uzavřít smlouvy a ti nemohli hned 15. ledna sbalit kufry a přejít ke konkurenci. - více zde...

Uzavřeli jste někdy dvouletou smlouvu?