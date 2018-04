Tiscali žádá ČTÚ o zásah proti Telecomu kvůli paušálům

Žádost Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ), aby zasáhl a rozhodl spor s Českým Telecomem o originačním modelu účtování fixních poplatků za propojení, podala dnes společnost Tiscali. ČIA o tom informovala mluvčí Tiscali Vladimíra Králíková.

"Věříme, že regulátor podpoří rozhodnutí přijatá Řídicím výborem fóra pro vytáčený Internet, na kterém se ČTÚ podílel, a potvrdí implementaci nových originačních modelů vytáčeného připojení k internetu, které byly v rámci tohoto fóra vytvořeny a akceptovány," sdělil generální ředitel Tiscali Naveed Gill.

originační model účtování (Flat Rate Internet Access Call Origination –FRIACO) upravuje dodatek ke Smlouvě o propojení, který Telecomu 31. července předložila společnost Tiscali. Tento dokument by měl alternativním operátorům umožnit nabízet koncovým uživatelům paušální poplatky, časové kredity a výhodné cenové balíčky za dial-up nezávisle na Českém Telecomu. Následné tříměsíční období jednání skončilo bez výsledku. Tiscali podle Králíkové doufá, že regulátor co nejdříve rozhodne o tom, že strany musejí implementovat uvedený originační model do smlouvy o propojení.

Obchodní model zpoplatnění propojení, známý pod zkratkou FRIACO, vyvinula Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ve spolupráci s ČTÚ. V rámci FRIACO terminující operátor (v jehož síti je volání ukončeno) hradí originujícímu operátorovi (v jehož přístupové síti je volání zahájeno) paušální propojovací poplatek za užívání propojovacího svazku. To umožňuje terminujícímu operátorovi nabídnout koncovým uživatelům celou škálu tarifů, od minutového zpoplatnění přes intervalové paušály po časové kredity. Originující operátor koncového účastníka nezpoplatňuje.