Tiscali stále jedničkou vytáčeného připojení

Beze změny zůstává pořadí nejčastějších providerů vytáčeného připojení k internetu pro české domácnosti. Jedničkou v tomto sektoru zůstává od června 2001 Tiscali, jejíž služby využívá více než třetina uživatelů. Procentní podíl zvýšila kromě Tiscali pouze Czech On Line a stejné zastoupení si udržel Seznam. Propadli se naopak Český Telecom, Contactel a Centrum a všichni mobilní operátoři. Vyplývá to z výsledků nejnovějšího vydání pravidelného čtvrtletního průzkumu iPanel agentury TNS Factum.



Připojení přes Tiscali využívá 37 procent domácích uživatelů vytáčeného internetu, což představuje zvýšení o dva procentní body oproti předchozímu průzkumu z října 2003. Czech On Line na druhém místě zvýšil svůj podíl z 29 na 34 procent, podíl třetího připojení Quick od Českého Telecomu naopak klesl z 24 na 21 procent. Na dalších místech se snížil podíl Contactelu z 18 na 17 procent a připojení přes Centrum z 13 na 10 procent. Seznam udržel osmiprocentní zastoupení, počet uživatelů připojení Internet Online poklesl z šesti na čtyři procenta. Mobilní operátoři, kteří byli do říjnového průzkumu zařazeni poprvé, podíly zmenšili. Eurotel získal tři namísto šesti procent, T-Mobile a Český Mobil po jednom procentu namísto čtyř, respektive tří procent.



Aktuální průzkum provedla TNS Factum v období 12. až 23. března 2004 a vycházel z odpovědí 1093 domácích uživatelů starších 15 let, kteří používají internet nejméně jednou týdně.