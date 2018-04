TIPY, RADY, PROBLÉMY

NA CO SI DÁT POZOR

Pokud chcete používat QuickSheet na "testování", nezapomeňte si před tím zálohovat svá data na PC. Může se klidně stát, že o ně příjdete.



Vypněte volbu Auto-Recalc a s výhodou použijte pro přepočet indikátor provedení výpočtu. Ušetříte si mnoho nervů s čekáním na přepočítávání ve větších tabulkách. V případě potřeby můžete listy kdykoliv přepočítat ukázáním na indikátor provedení výpočtu.



Pokud potřebujete vytvořit více tabulek, definujte je jako nové listy v sešitu. (pomocí Edit Categories...). Paměťové nároky na nový list jsou menší, než na nový sešit a pokud vytvoříte nový list, můžete s výhodou využívat propojení s ostatními listy.



Vám, co vlastníte QuickSheet 2.0 malá, leč důležitá informace. Nikde jsem v manuálu nenašel, kolik má vlastně QuickSheet 2.0 řádků a kolik sloupců. Tak jsem to pro Vás otestoval. Při použití a přidržení hardwarového tlačítka Down, jsem se po jednotlivých obrazovkách dostal až na magickou hranici 260-ti řádků a aplikace se kousla.



Obrazovka Pilota nabrala vzhled televizni obrazovky po skončení všech pořadů (známé zrnění) a striktně se dožadovala resetu. Naštěstí měkký reset postačil a o data jsem nepřišel.



Když jsem na to šel pomalu a došel na hranici 254. řádku a pak postupoval po jednom, aplikace se nekousla, ale po 264-tém řádku následoval 9. (?). Proč devátý? Protože se špatně překreslila obrazovka a nepřepsala čísla řádků od vrchu (od jedničky).



Pro sloupečky jsou to zkusil taky. Při použití hardwarového tlačítka "To Do" mne Quick Sheet "přenesl" ze sloupce A postupně až na sloupec IX, aplikace se nekousla, ale pokračovala sloupcem "C". I tady je stejný problém s překreslením obrazovky (od sloupce A).





VERZE 2.1

Ve verzi QuickSheet 2.1 je tato chyba už odstraněna. QuickSheet disponuje 997 řádky a ve sloupcích se dostanete až na hranici IS, což je sice o něco méně, než u předchozí verze, ale bez kousnutí aplikace.



Pro práci se sešity QuickSheetu v programu MS Excel vytvářejte nové sešity pro PalmPilota vždy standarním způsobem a za pomocí dialogového okna "Open nebo Save Workbook".

ČASTÉ CHYBY

KRITICKÉ CHYBY

V manuálu je této oblasti věnováno jen velmi málo místa a tak jen pár rad nebo tipů, které autor doporučuje dodržovat.Velmi často se stává, že čísla obsažená v buňkách, které používá vzorec jsou formátováná jakoPrvním příznakem čísla s textovým formátem je jeho zarovnání vlevo. Pokud ale použijete styl, kde nastavíte zarovnání textu vpravo, pak jediným způsobem, jak poznáte, že jsou hodnoty text a ne číslo, je zkontrolovat identifikátory stylu pro jednotlivé buňky. Pokud ukážete na buňku, musí být její formát identifikován jakonebo Vámi vytvořený styl, který máte na buňce aplikován musí být numerický.Jde o podobnou chybu, jako u předcházejícího problému. Stačí nastavit u buňky se vzorcem číselný formát místo textového.Pravděpodobně máte vypnuté automatické přepočítávání. Stačí ukázat na identifikátor automatického přepočítávání.Pokud jste byli naposledy v sešitě, který nejde otevřít, pak zpravidla ani nespustíte QuickSheet. Řešení je následující. Při spouštění aplikace QuickSheet (ukázání tužkou) přidržte "hardwarové tlačítko Down", dokud se neobjeví obrazovka se seznamem sešitů. Tímto krokem přeskočíte proces Auto-Restore. Sešity nebudou roztříděny podle kategorií a zobrazí se všechny (jako All).Další možností, jak provést tuto operaci, je přidržet při spouštění aplikace QuickSheet tužku na ikoně této aplikace, pak přidržet hardwarové tlačítko Down a potom zdvihnout tužku z ikony. Až se zobrazí seznam všech listů, pusťte tlačítko Down.