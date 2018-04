Tipy pro používání PowerToys

Většinu programů můžete spustit výběrem

Start > Programs > Accessories (Start > Programy > Příslušenství) a zde vybráním jejich jména.

Ostatní, například File Associate, jsou spuštěny automaticky se zapnutím vašeho HPC.



Program Pocket Registry Editor (Editor registrů)



Registry obsahují informaci o tom, jak má zařízení pracovat. Použitím tohoto programu můžete změnit nastavení v registrech vašeho HPC.



Varování: Neupravujte vaše registry, jestliže to není nezbytně nutné. Jestliže vaše registry obsahují chyby, vaše HPC nemusí pracovat zcela korektně.



Program Flight Scheduler (Plánovač letů)



Tento program vloží letecké informace do programu Kalendář.

Vyberte Start > Programs > Accessories > Flight Scheduler (Start > Programy > Příslušenství > Flight Scheduler). V poli Airline (Letecká společnost) zadejte jméno vybrané letecké společnosti. V poli Flight (Let) zadejte číslo letu. Vyberte Next (Další). Zadejte odjezdové informace a vyberte Next (Další). Zadejte příjezdové informace a vyberte Next (Další). Vyberte Finish (Dokonč11) it). Vaše schůzka se objeví v Kalendáři. Zde můžete přidat poznámky a změnit ostatní informace. Pro více informací vyberte ? k zobrazení nápovědy.



Program Business Cards (Vizitky)



S tímto programem můžete provést výměnu elektronické vizitky použitím vašeho HPC infračerveného portu. Můžete také si také vyměnit vaše osobní logo nebo logo společnosti.

Vyberte Start > Programs > Accessories > Business Cards (Start > Programy > Příslušenství > Business Cards). Řiďte se instrukcemi v každém dialogu.

Program Quick Start Menu (Rychlý start)



Tento program umožňuje rychlý přístup k často používaným souborům a složkám, přidáním ikony Quick

Start menu na Hlavním panel.



Nastavení souborů a složek: Vytvořte složku pojmenovanou Start Menu v adresáři Windows. Zkopírujte zástupce, soubory a složky, které chcete vidět v Quick Start menu, do složky Start Menu

Přidání Quick Start menu na Hlavní panel: Vyberte Start > Programs > Accessories > Quick Start Menu (Start > Programy > Příslušenství > Quick Start Menu).

Otevření souboru nebo složky pomocí Quick Start Menu: Vyberte Start > Programs > Accessories > Quick Start Menu (Start > Programy > Příslušenství > Quick Start Menu). Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete otevřít.

Poznámka: K otevření složky v Exploreru (Průzkumníkovi), stiskněte klávesu CTRL při jejím výběru.



Program PIM Transfer (Přenos PIM dat)



S tímto programem můžete přenášet organizační (PIM) data na jiný HPC pomocí programů Kalendář a Úkoly.

Na odesílajícím HPC otevřete Kalendář nebo Úkoly. Vyberte položku k odeslání a vyberte Tools > Send To (Nástroje > Odeslat). Na přijímajícím HPC vyberte Tools > Receive (Nástroje > Přijmout).

Program File Associate (Asociace souborů)



Tento program se integruje do Exploreru (Průzkumníka). Asociování typu souboru (přípony) s programem umožní otevírání všech souborů tohoto typu (přípony) v tomto programu pouhým dvojklikem v Exploreru (Průzkumníkovi).

Vyberte soubor, jež chcete asociovat s programem. Vyberte File > Associate (Soubor > Asociovat). Vyberte program, s kterým chcete soubor asociovat. jestliže program není v seznamu, vyberte Other (Jiný), nalezněte program a vyberte OK. K zajištění trvalé asociace vyberte Always Use This Program To Open These Files (Vždy použít tento program k otvírání těchto souborů).

Poznámka: Jestliže zkusíte otevřít neasociovaný soubor ve Windows Exploreru (Průzkumníkovi), bude zobrazen dialog asociování souborů. Postupujte podle kroků 3 a 4 uvedených výše.



Sounds (Zvuky)



Několik zvukových schémat: Analog, Metallic, Organic a Sci-Fi. K výběru proveďte:

Vyberte Start > Settings > Control Panel (Start > Nastavení > Ovládací panel). Vyberte Volume & Sounds (Hlasitost a Zvuky). Vyberte záložku Sound (Zvuk). V seznamu Scheme (Schémata) vyberte zvukové schéma.

Network Utilities (Síťové utility)



Tři síťové utility jsou k dispozici. Jejich spuštění provedete výběrem Start > Programs > Accessories > Network Utilities (Start > Programy > Příslušenství > Network Utilities).



Utilita Ping



Utilita k prověření spojení s jedním a více host servery. Utilita používá ICMP protokol k odeslání zprávy na vzdálený server, který odešle odpovědní zprávu k určení, zda daný IP systém na sítě funkční. Utilita se používá k diagnostikování IP sítě nebo chybě směrovače. Dostupné volby: