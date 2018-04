Tipy pro používání Plus! Packu

Program Switcher (Přepínač)



Použitím programu Switcher se můžete rychle přepínat z jednoho programu do druhého. Po instalaci tohoto programu resetujte vaše HPC.



Jak používat program: Stiskněte ALT+TAB a zobrazí se okno programu Switcher. Při držení klávesy ALT tiskněte klávesu TAB, čímž se budete přepínat mezi programy. Pusťte všechny klávesy k zobrazení vybraného programu nebo stiskněte klávesu ESC k zrušení výběru.

Poznámka: Při držení klávesy ALT tiskněte klávesu SHIFT+TAB, čímž se budete přepínat mezi programy pozpátku.



Program Resource Meter (Měřič zdrojů)



Tento program zobrazuje množství programové paměti, úložné (storage) paměti a míru vybití hlavní baterie (jestliže HPC tuto vlastnost podporuje) ve stavovém okně na Hlavním panelů.



Program Mute (Tlumítko)



Použitím programu můžete aktivovat nebo deaktivovat všechny zvuky. Stačí jednoduše vybrat ikonu Reproduktoru na Hlavním panelu.



Nastavení hlasitosti: Stiskněte ALT+klik na ikoně reproduktoru. Vyberte Adjust Volume (Nastavení hlasitosti). Posuňte jezdce v okně Volume (Hlasitost) nahoru nebo dolů k nastavení hlasitosti. Klepněte mimo okno Volume (Hlasitost) k jeho uzavření. Ukončení programu Mute (Tlumítko): Stiskněte ALT+klik na ikoně Reproduktoru. Vyberte položku Exit (Konec).

Zobrazení položky Ovládacího panelu Hlasitost a Zvuky: Proveďte dvojklik na ikoně Reproduktoru.

Program Pocket Paint (Malování)



Vytvoření obrázků a jejich upravování s programem Pocket Paint (pocket verze od programu Malování). Práce s programem Pocket Paint je stejná jako s programem Malování z vaše stolního PC.



Program Squares (Čtverce)



Program Squares je strategická hra. Více informací se dozvíte v nápovědě k programu.



Program Pocket Word Count (Počítadlo slov)



Tento program počítá slova v otevřeném dokumentu programu Pocket Word.



K počítání slov: Otevřete dokument v Pocket Wordu. Vyberte ikonu Word Count (Poč3) ítání slav) v Hlavním panelu. Poznámka: Počet slov zobrazených v programu Microsoft Word může být odlišný od počtu slov zobrazených v tom samém dokumentu v Pocket Wordu. Rozdíl je obvykle způsoben číslovanými seznamy v dokumentu. Microsoft Word vloží pořadové číslo v seznamu do počtu slov, ale Pocket Word Count nikoliv.



Program Image Viewer (Prohlížeč obrázků)



V programu lze prohlížet všechny GIF, JPG, PNG soubory, většinu BMP souborů, některé XBM soubory a TIF soubory vytvořené službou MS-FAX.



Program Outline Converter (Konverze osnovy)



Tento program převádí osnovu z Pocket Wordu do prezentací Pocket PowerPoint.



Jak na to: Otevřete Pocket Word. Vytvořte dokument v pohledu Osnova. Vyberte File > Save As (Soubor > Uložit jako). V poli Name (Jméno) zadejte název souboru. V poli Type (Typ) vyberte Pocket PowerPoint Presentation. Vyberte OK.

Následně se zobrazí dialogové okno Save As Pocket PowerPoint. Pro více informací vyberte ? k zobrazení nápovědy.



Program PIM Today (Dnešní program)



Tento program ukazuje všechny dnešní organizační (PIM) data v jediném okně. Pro více informací vyberte ? k zobrazení nápovědy.



Program Spell Checker (Kontrola pravopisu)



Tento program kontroluje pravopis v odchozích zprávách z Inboxu.

Klikněte na ovládací okno v Inboxu, které obsahuje zprávy. Stiskněte klávesu WIN+S k spuštění kontroly pravopisu. Je-li nalezeno nekorektní slovo, stiskněte ENTER k přesunu na další slovo a stiskněte ESC k zavření okna kontroly pravopisu.

Program Pocket PowerPoint Templates (Šablony Pocket PowerPoint)



Použijete-li těchto šablon v Microsoft PowerPoint 97 k vytvoření prezentace, budete si je moci prohlížet na vašem HPC v Microsoft Pocket PowerPoint.



Tyto šablony požadují nainstalovaný Microsoft PowerPoint 97 na vašem stolním PC. Šablony budou zkopírovány do adresáře \Microsoft Office\Templates\PPP Presentations. Není-li Microsoft PowerPoint 97 nebo Office 97 nainstalován na vašem stolním PC, budou šablony zkopírovány do složky PPP Presentations v adresáři vybraném při instalaci.



Použití šablon: Spusťte Microsoft PowerPoint 97 na vašem stolním PC. Vyberte File > New (Soubor > Nový). Vyberte záložku PPP Presentations. Vyberte šablonu. Vytvořte prezentaci. Přesuňte a konvertujte prezentaci na vaše HPC.

Plus! Background Image (Obrázky pozadí)



Obrázky pozadí na vaši HPC plochu.



Jak na to: Po instalaci vyberte Start > Settings > Control Panel (Start > Nastavení > Ovládací panel). Dvojklik na položce Display (Obrazovka). V seznamu Image (Obrázky) vyberte Plus!

Program Favorites (Oblíbené)



Program synchronizuje položky Oblíbené z Internet Exploreru mezi vaším stolním PC a HPC. Oblíbené budou automaticky synchronizovány vždy, když dojde ke spojení HPC se stolním PC.



Jak na to: Po instalaci programu, odpojte HPC. Znovu spojte HPC. Zaveďte spojení se stolním PC. Vyberte H/PC Favorites v dialogu Active Sync Options.

Poznámka: Modifikování synchronizovaných položek na HPC i stolním PC může vést k duplikován nebo ztrátě položek. Proto nedoporučujeme provádět změny Oblíbených položek na HPC a stolním PC zároveň. Raději provádějte změny (včetně přejmenování a přesouvání) pouze na stolním PC.



Různé poznámky



Jestliže zálohování/obnova je provedena po instalaci Plus!, následující chybová zpráva se může objevit při obnově:



"Restore could not copy the following file(s) to the device..."

("Při obnově nelze zkopírovat následujíc soubory na zařízení...")

CEfavsync.dll

alttab.dll



Tato chyba se vyskytuje proto, že soubory používá Windows CE Services a Shell. Musíte vybrat přeskočení těchto souborů během obnovy k dokončení. Podle materiálů firmy Microsoft