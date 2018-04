Tipy pod stromeček - nejlevnější Windows Mobile smartphony a komunikátory

Windows Mobile přístroje stále patří mezi dražší telefony. Tento trend v poslední době podpořil i fakt, že jsou stále populárnější přístroje s dotykovým displejem a množství nově uváděných smartphonů, tedy přístrojů bez dotykového displeje, se výrazně snížilo. Přesto lze najít na trhu Windows Mobile zařízení za rozumnou cenu. Prolezli jsme nabídky internetových obchodů a hledali jsme nejlevnější Windows Mobile kousky. Zajímavá pro nás byla cena pod 6 000 korun, nakonec jsme však našli i zařízení o mnoho levnější. Pojďme se tedy podívat, jaké Windows Mobile telefony si můžete v dané cenové kategorii zakoupit a kde. Všechny ceny jsou uváděny s DPH.

Palm Treo 750 (repas)



Pravděpodobně nejlevnější možností, jak si pořídit Windows Mobile komunikátor, je repasované Treo 750. Tento více než rok starý přístroj se může pochlubit relativně slušnou výbavou a operačním systémem Windows Mobile 5. Upgrade na verzi 6 nebo 6.1 již bohužel výrobce oficiálně na svých stránkách nenabízí, ale při troše štěstí jej na internetu seženete. Treo 750 podporuje sítě UMTS, chybí mu však třeba wi-fi nebo GPS.

Cena od: 4 899 Kč

Palm Treo 500



Jedním z nejlevnějších qwerty smartphonů je Palm Treo 500. Tento přístroj je pro svou značku dosti netypickým strojem – ostatně postavil jej a pro Palm ho vyrábí ASUS. Telefon sice podporuje UMTS, ale chybí mu EDGE, má i několik dalších nedostatků. Plusem je jistě elegantní design, který ale asi vše nezachrání.

Cena od: 5 999 Kč / 5 199 Kč (model 500v - repas)



HTC Touch/T-Mobile MDA Touch



Oblíbený model HTC Touch můžete najít ve výprodeji jak v běžných obchodech, tak u operátora T-Mobile. Jeden z prvních Windows Mobile komunikátorů, který kladl důraz především na design, udělá hodně parády i dnes. Funkčně ale jde o relativně základní zařízení, v jehož výbavě zaujme pravděpodobně jenom wi-fi.

Cena od: 5 891 Kč / 5 999 Kč

HTC Touch Viva



HTC Touch Viva je asi jedinou novinkou, která se do našeho přehledu dostala. Prakticky je Viva naprosto stejný přístroj jako původní Touch, jen lehounce stouply jeho rozměry – může za to především zapuštění displeje pod povrch. Novinkou je operační systém Windows Mobile 6.1, to ale pro mnoho uživatelů nehraje příliš roli. Tenčí a v ruce příjemnější Touch tak bude atraktivnější volbou – dokud se prodává.

Cena od: 5 939 Kč

ASUS M530w



Ve výprodeji můžete sehnat také další qwerty smartphone – ASUS M530w. Tento smartphone je svou výbavou velmi podobný Treu 500 – oba telefony mají podobný technický základ. Z toho ale vyplývá, že ASUSu chybí třeba podpora HSDPA. Oproti Treu přidává ASUS wi-fi a možnost fotografování v makro režimu.

Cena od: 5 272 Kč

Motorola Q9



Americká Motorola Q9 sice malinko překročila náš limit, ale nakonec jsme se rozhodli ji do přehledu zařadit. Byla by totiž škoda sem tento velmi příjemný smartphone nedat - Motorola se nám líbí především díky její snadné použitelnosti.

Cena od: 6 025 Kč

Neonode N2



Neonode N2 sice není komunikátorem s Windows Mobile, nicméně tuto kuriozitku pohání operační systém Windows CE. Některé aplikace, které z Windows Mobile znáte, tak existují i ve verzi pro Neonode. Neonode je spíše digitální šperk, doplněk a hračka než praktický pomocník. Původně se přístroj prodával za velmi vysokou cenu, dnes jej díky jeho nepraktičnosti seženete za méně než čtyři tisíce.

Cena od: 3 628 Kč

Tipy o malinko dráže



Pokud si připlatíte oproti naší hranici 500 nebo 1000 korun, výběr přístrojů se vám výrazně rozšíří. Koupit můžete třeba výprodejový T-Mobile MDA Compact III, ASUS P320, HTC Touch Dual, LG KS20 nebo E-TEN X500.

Tento článek vyšel na serveru WM Help.cz, kde najdete jeho mírně rozšířenou verzi.