Tyto dárky si nadělíme v redakci, inspirujte se

Hned na úvod musíme přiznat barvu, ani jeden z redaktorů Mobil.iDNES.cz si letos nepořídí na Vánoce smartphone. Ale i v tomto směru pro vás máme tipy na přístroje, které jsme koupili svým blízkým. Přidáme i příslušenství, jeden notebook, jednu chytrou krabici a několik dalších zařízení.

Smartphony

V dárkovém seznamu redaktorů Mobil.iDNES.cz jsou tyto smartphony: Honor 9, Samsung S7 a Huawei P9 Lite 2017. Ve všech případech to jsou telefony s aktuálně výborným poměrem výkonu a ceny.



Honor 9 je skvělým smartphonem na pomezí střední a top třídy. V testu nás přesvědčil, že se ve většině parametrů vyrovná top modelům, oproti nim je ale výrazně levnější, aktuálně se prodává za 11 tisíc korun.

Samsung S7 jsme vybrali z jasných důvodů. Výrobce na něj u některých prodejců poskytuje cashback 3 tisíce korun, takže se dá pořídit taktéž za 11 tisíc korun, ale během podzimu měli někteří obchodníci ještě další akce, což cenu dostalo hluboko pod desetitisícovou hranici, a nebo k telefonu stále dostanete dvě letenky. Ano, S7 je loňský model, ale když pomineme design, tak se příliš od letošního modelu S8 neliší. Foťák je skvělý a levnější telefon s optickou stabilizací jsme nenašli.

Huawei P9 Lite 2017 vyjde na 5 500 korun. A proč právě tento model? Protože byl vyžádán, líbil se design. My bychom vybrali za podobnou cenu Xiaomi Mi A1, který nabídne vyšší výkon. Ale na Vánoce se mají plnit přání, takže jsme kupovali Huawei.

Chytrá domácnost

Jelikož jeden z kolegů má doma internetové připojení od O2 a test O2 dopadl dobře, tak se objeví tento chytrý modem/router i pod jeho stromečkem. Výkon routeru je výborný a hlavně lze k Smart Boxu připojit několik krabiček pro chytrou domácnost. Senzory pohlídají dveře a chytrá zásuvka dá vědět, jestli nezůstal zapnutý některý zapojený přístroj. Chytrou domácnost lze jistě pojmout komplexněji, jenže Smart Box řeší i internetové připojení, proto bude pod stromečkem právě on. Nutno dodat, že bez internetu od O2 nemá cenu krabičku kupovat.

Do stejné kategorie, i když nejde přímo o domácnost, patří malá krabička Chytré auto. To nabízí T-Mobile a jde o sledovací zařízení pro auta. Krabička se v autě připojí do OBD konektoru a přes aplikaci lze sledovat pohyb, případné závady, stav baterie a aplikace upozorní třeba na odtah nebo na krádež. Novinkou je wi-fi připojení pro všechny v autě. Cena krabičky záleží na použití, samotná stojí zhruba 3 tisíce korun, ale lze ji vzít i na splátky. Nutnost je placení měsíčního paušálu. Pro sledování auta stojí 75 korun měsíčně, 5 GB dat pro wi-fi hotspot vyjde na 249 korun, v nabídce je čtyřnásobná porce dat. A to není špatná cena.

Pro radost

Následují tipy na dárky, které jsme si pořídili pro sebe a nebo je pod stromeček dostaneme. Jsou to věci zbytné, prostě pro radost. A tou je třeba kapesní tiskárna fotek z mobilu HP Sprocket. Hračka je to docela drahá, vyjde na 3 500 korun a fotky z ní jsou malé. Vedle fotek umí tisknout i samolepky. Sami jsme zvědaví, jak rychle skončí na dně šuplíku.

Praktičtější věcí je chytrá meteostanice Netatmo Urban Weather Station. Vyjde na přibližně 5 tisíc korun a umí sledovat počasí vně i kvalitu vzduchu uvnitř místnosti. A to včetně týdenní předpovědi. Logicky vše přes smartphone, jinak by stačila nějaká meteostanice za pětinovou cenu.

V jedné z redakčních domácností se bude po Vánocích i hlídat hmotnost s chytrou váhou Honor Smart Scale za zhruba 1 500 korun. Opět je to zařízení, které komunikuje se smartphonem a hmotnost lze sledovat v dlouhodobém horizontu včetně dalších parametrů. Opět jsme zvědaví, jak rychle se na ní bude lepit prach pod skříní.

Notebook

Někteří v redakci mají služební notebook, někdo má spíš stolní model s vysokým výkonem pro hraní her, ale zatím nikdo v redakci neměl Apple MacBook. Což se po letošních Vánocích změní. Bude to ten nejlevnější MacBook Air za 25 500 Kč (v akci byl i za 23 500 Kč). Ano, není to málo, adekvátní laptop s Windows by vyšel na méně, ale i tak nás cena příjemně překvapila. Jak je většina produktů Applu v USA levnější, tak tento model se v USA prodává za tisíc dolarů, tedy asi 21 800 korun + lokální daň, která se většinou pohybuje okolo osmi procent, takže na pokladně zaplatíte v přepočtu 23 500 korun. Tedy akční cenu v Česku. A je tu rozdíl, v Česku je záruka dvouletá, v USA roční. Navíc takto drahý produkt by se měl při dovozu zdanit.

Praktické dárky

Ty nejlevnější dárky budou nejpraktičtější. Pro každodenní práci potřebujeme USB kabely. Často je ztrácíme a často je ničíme. Takže jsme využili začátkem listopadu akci čínského obchodu Alliexpress a nakoupili dostatek USB kabelů v ceně okolo 50 korun za kus. Jenže nákup v čínských e-shopech už do Vánoc zcela jistě nestihnete, takže nákup v českých obchodech vyjde zhruba na 150 korun za kus.

Pro práci potřebujeme i externí baterie. Vybrali jsme baterii Xiaomi s kapacitou 10 000 mAh s rychlonabíjením v ceně 599 korun, respektive verzi Pro za 999 korun.