S těmito aplikacemi se o dovolené neztratíte. Najdou let i levný hotel

1. Offline navigace

Má ji sice téměř každý nový vůz s lepší výbavou, ovšem navigace v mobilu má oproti té vestavěné ve voze jednu nespornou výhodu - je možné ji využít i při výletech. Ačkoli po konci roamingu v EU již není potřeba ohlížet se na spotřebu dat, jelikož se v rámci unijních států čerpají mobilní služby stejně jako doma (za stejných podmínek a za sazby bez příplatku), lze si data svého tarifu šetřit díky offline navigacím.

Asi nejznámější mapovou aplikací s offline GPS navigací jsou Google Mapy(Android, iOS). Pro vyhledávání míst a trasy bez využití mobilních dat je ovšem nutné stáhnout do telefony mapové podklady, což však platí všeobecně pro všechny offline navigace. V tomto případě si ovšem uživatel volí konkrétní oblast (nabídka stažení vyskočí automaticky po vyhledání trasy) - nestahuje tedy kompletní mapy konkrétního státu. Offline podklady jsou tedy méně náročné na místo, ovšem pozor na dodatečnou změnu trasy během cesty/výletu, která by vás zavedla mimo vámi staženou oblast. V offline módu je také nutné se obejít bez nesporné výhody této aplikace, kterou je aktuální dopravní situace, díky níž lze na zácpy reagovat změnou trasy.

Bez připojení k internetu se obejde také offline GPS navigace Sygic (Android, iOS) využívající mapových podkladů TomTom. Stejně jako v předchozím případě je stažení aplikace bezplatné, ale v základu uživatel získá jen základní offline navigaci s upozorněním na rychlostní kamery a možností uložit polohu zaparkovaného vozu. Za doživotní licence obsahující pokročilé navigační funkce (např. hlasová navigace, upozornění na omezenou rychlost, zobrazení křižovatek), informace o cenách pohonných hmot (ve vybraných státech) či doživotní dopravní informace je nutné si připlatit od 17 do 26 eur (ceny v akci), tedy v přepočtu přibližně 450 až 680 korun (v závislosti na licenci a oblasti - Evropa, svět). Do telefonu se stahují již kompletní mapy vybraného státu.

Volbu offline navigace nabízí i mapová aplikace Here WeGo (Android, iOS). Pravidlem je opět stažení příslušných mapových podkladů přímo do telefonu, stejně jako u předchozí aplikace se stahují mapy konkrétních států. Lze ovšem například stáhnout i mapu daného kontinentu a nemuset tak před každou jízdou cestou řešit, zda jste si mapu toho či onoho státu stáhli. I v tomto případě je nevýhodou offline navigace absence aktuálních dopravních informací na cestě do cíle cesty - kromě toho nelze zobrazit například dopravní možnosti v okolí místa výskytu, stejně tak nabídku ubytování či parkování.

Za zmínku stojí také komunitní GPS navigace Waze (Android, iOS). Nenabízí sice offline režim, její přínos ovšem spočívá v aktuálních informacích přímo od samotných uživatelů. K dispozici tak je například poměrně přesný přehled stacionárních radarů, a to i včetně těch neaktivních, či například varování před odstaveným vozem či upozornění na policejní hlídky. I přes praktičnost aplikace nelze třeba informace o mobilních radarech či výskytu policejních hlídek považovat za stoprocentní.

2. Vyhledávače ubytování

Včasné zajištění ubytování je nesporně výhodou, minimálně znamená klidný začátek dovolené. Ovšem ani v případech, kdy někam vyrážíte bez předchozí domluvy, nemusíte věšet hlavu. S adekvátní aplikací totiž najdete i ubytování na poslední chvíli.

Mezi srovnávače nabídek ubytování patří například aplikace Booking.com (Android, iOS). Stačí zadat vybranou destinaci nebo vybírat podle aktuální polohy, vyplnit data příjezdu a odjezdu, počet pokojů včetně počtu osob a nechat si zobrazit nabídku. Tu lze dále řadit třeba podle oblíbenosti, kvality hotelu, uživatelského hodnocení či ceny. K dispozici jsou i filtry, díky nimž lze nabídku ubytování upřesnit třeba s ohledem na požadavky bezplatného zrušení rezervace, výběr konkrétní čtvrti či na konkrétní vybavení pokoje/ubytovacího zařízení. Aplikace umožňuje nastavení upozornění pro rychlejší opatření stávajících i budoucích rezervací, k dispozici je i například přehled předchozích rezervací či seznam nedávno hledaných ubytování.

Na stejném principu funguje i srovnávací aplikace Trivago (Android, iOS), čerpající z více než 200 rezervačních stránek. Ovšem například filtrů má uživatel k dispozici oproti předchozí aplikaci mnohem více - ubytování lze vybírat třeba i podle vzdálenosti od turisticky zajímavého místa ve zvolené destinaci či od konkrétní adresy, díky čemuž cestovatelé ušetří pro ně drahocenný čas. Oproti předchozí aplikaci, u níž se ubytovací zařízení filtrují podle zvoleného cenového rozsahu, si tentokrát uživatel volí maximální cenu za ubytování. Hotely je možné si uložit a rezervaci provést později.

Zajímavou alternativou klasických srovnávačů je Hotel Tonight (Android, iOS), tedy aplikace s nabídkou ubytování na poslední chvíli, a to za příznivé ceny. Kromě toho poskytuje i klasický vyhledávač podle data příjezdu a odjezdu. Jedním kliknutím si lze vybrané hotely přidat mezi oblíbené a vracet s k nim i později.

3. Překladače

Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Není ovšem možné ovládat všechny řeči světa a také mohou nastat situace, kdy ani znalost angličtiny nepomůže. Mezi nezbytnými dovolenkovými aplikacemi by tak neměl, alespoň pro jistotu, scházet použitelný slovník.

I v tomto případě platí, že překladačů, slovníků či tlumočníků je v aplikačním obchodech k dispozici nespočet. Jistotu kvalitního překladu nabídne zejména Překladač Google (Android, iOS), aplikaci lze navíc používat i v offline režimu. Opět platí, že v EU není potřeba spotřebu dat nikterak výrazně řešit, ale třeba ve Švýcarsku by si on-line režim vyžádal třeba i nemalé náklady kvůli spotřebě dat v roamingu. Pro offline překlad je nicméně nutné si do telefonu stáhnout příslušné jazyky (položka Překlad v režimu offline). Zajímavými funkcemi jsou živý překlad textu (prostřednictvím fotoaparátu) či překlad SMS, který se ovšem například v češtině neobejde bez dodatečné úpravy diakritiky.

Jiné aplikace jako například Language Translator (Android) pak k překladu vyžadují data. Při zadávání textu je nutné dbát na správný zápis slov či kontrolu do okna překládaného textu, aplikace totiž oproti předchozí od Googlu nenabízí automatickou opravu zadávaného textu. Databázi dostupných jazyků v tomto případě nicméně obsahuje i exotické jako například čičevštinu (Malawi, Zambie, Mosambik a Zimbabwe), galicijštinu (Galicie na severozápadě Španělska) či khmerštinu (Kambodža) - v takových případech bude ovšem značnou nevýhodou aplikace právě nutnost mobilních dat.

4. Tipy na zajímavosti v okolí

Dovolená není jen o pasivním, ale i aktivním odpočinku - tedy o poznávání okolí a místních zajímavostí. Cíle si lze s předstihem vytipovat v klidu domova, o mnohých se ovšem dozvíte třeba až na místě pobytu. Ať už od místních obyvatel, anebo díky příslušné mobilní aplikaci.

Tipy na výlet po Česku poskytne například aplikace Mobilní Turista (Android). Po zadání vybrané lokality jsou uživateli kromě základních informací k dispozici tipy na trasy (pěší i cyklo) obsahující základní informace o její obtížnosti i délce, body zájmu v okolí či turistické cíle. Výběrem konkrétní trasy se pak zobrazí podrobné informace obsahující podrobný popis cesty včetně seznamu zajímavostí po cestě, nechybí ani mapa zvolené trasy včetně označení zajímavostí (od pamětihodností až například po koupaliště) či zastávek veřejné dopravy. Pro snazší zobrazení vybraných tras si lze tyto uložit mezi oblíbené.

Na obdobném principu funguje také cykloturistická aplikace Na kole i pěšky (Android, iOS) zaměřená primárně na zjišťování cyklostezek či turistických, vodáckých, běžkařských a naučných stezek v okolí. Ty aplikace nabídne na základě vyhledávání podle maximálně zvolené vzdálenosti buď od aktuální polohy uživatele (podle GPS i ručně vyplněné), či podle kraje. Ve výsledcích vyhledávání se u dané trasy vždy nachází informace o délce a obtížnosti, po jejím výběru pak podrobný popis včetně mapy a bodů zájmu, k nimž je možné se nechat i navigovat prostřednictvím mapové aplikace.

Tipy na výlety v okolí a turistické mapy nabídne i aplikace Mapy.cz (Android, iOS) poskytující mimo jiné také offline GPS navigaci (vyžaduje stažení map do telefonu). Zadáním vybraného místa do vyhledávání a po kliknutí na výsledek se zobrazí základní informace včetně možnosti zobrazit tipy na výlet. Po výběru konkrétního tipu na mapě se zpřístupní základní informace včetně GPS souřadnic doplněné o fotogalerii a 3D pohled. Do vybraného místa se lze jedním kliknutím nechat navigovat či jej zvolit jako výchozí bod cesty.

5. Průvodci

Tipy na výlety po českých luzích a hájích ovšem v zahraničí nikterak nepomohou. V závislosti na místě pobytu je nicméně v aplikačních obchodech možné vyhledat příslušné průvodce.

Bohatý výběr průvodců po mnoha světových městech nabízí například aplikace Guides by Lonely Planet (Android, iOS). Bezplatné je i stažení vybraného průvodce, po jehož otevření je k dispozici přehled nejen zajímavostí, ale i restaurací, hotelů, obchodů a kulturního vyžití v centru konkrétního města. Tipy jsou zobrazeny nejen jako body na mapě, ale i v seznamu pod ní. Po výběru konkrétní možnosti se zobrazí detailní popis včetně například adresy, kontaktních údajů, otevírací doby, nejbližší stanice veřejné dopravy, nabídky dalších míst v blízkém okolí a nechybí případně ani ceny vstupného.

V aplikačních obchodech lze samozřejmě zvolit i některý z průvodců zaměřených ryze na konkrétní město. Vždy ovšem při svém výběru věnujte pozornost hodnocení aplikace, jejím oprávněním (k jakým funkcím telefonu vyžaduje přístup) a v neposlední řadě i komentářům uživatelů.

Mezi opravdu nepostradatelné aplikace, bez nichž bychom se nevydávali na žádnou delší cestu, jsou ty informující o aktuálním počasí.

Pro poznávání krás Čech, Moravy a Slezska vystačí aplikace Českého hydrometeorologického ústavu s názvem Meteor (Android). Aplikace poskytuje informace o aktuálních srážkách zaznamenaných meteorologickým radarem. Potřebujete-li mít informace o aktuálním počasí včetně předpovědi na až 14 dní (na osm dní podrobná předpověď počasí), pak můžete zvolit aplikaci Počasí & Radar (Android, iOS) s meteoradarem a dešťovým radarem. Kromě standardních informací se po výběru místa (k již vyhledaným místům je možné se vracet díky položce Moje místa) dozvíte například i informace o UV indexu, tlaku vzduchu či jeho relativní vlhkosti, síle a směru větru či délce slunečního svitu. Neustále aktualizované informace o počasí a teplotě je možné nechat zobrazovat ve stavovém řádku, v nastavení si lze také aktivovat například meteorologické výstrahy v Evropě.

Ať už měníte plány své cesty „za běhu“, nebo si je plánujete podle výhodných cen letenek, určitě by vám neměly chybět ani aplikace jako KAYAK Flights, Hotels & Cars (Android, iOS) či Skyscanner (Android, iOS), které porovnávají ceny letenek, hotelů a pronájmu automobilů, či vyhledávač levných letenek Kiwi.com (Android, iOS). Nechcete přijít o zajímavou nabídku? Nastavte si „hlídacího psa“ a podle aplikace budete upozorněni na zajímavé nabídky, změny cen letenek či nové nabídky.

Vhod může přijít i aplikace na přepočet měn jako například Převodník měn a kurzy (Android) pracující s daty Evropské centrální banky, Ruské centrální banky a Yahoo finance. Jednoduchá aplikace funguje i v offline režimu, automatická aktualizace dat (lze nastavit frekvenci jejich kontroly) se ovšem bez datového připojení neobejde. Naráz lze zobrazit až 15 měn, které lze libovolně měnit. Především starším uživatelům přijde jistě vhod možnost změny velikosti klávesnice pro zadávání převáděné sumy.

Aby cizí město nepůsobilo jako dopravní džungle, myslete i na aplikace, které vám usnadní cestování městskou dopravou. K vyhledávání dopravního spojení či odjezdů spojů v Česku poslouží aplikace Jízdní řády IDOS (Android, iOS). Stačí zvolit typ spojení (vlaky + autobusy, vlaky, autobusy či MHD vybraného města), zadat výchozí a cílovou stanici včetně případného času odjezdu/příjezdu a vyrazit na cestu. K vyhledávání spojů (i bezbariérových či pro cyklisty) je nutností datové připojení, vyhledané spoje lze posléze prohlížet i v offline režimu. Skvělým pomocníkem ve světě může být aplikace Rome2rio (Android, iOS) sloužící k nalezení nejvhodnějšího dopravního spojení mezi dvěma zvolenými místy, ať už vlakem, autobusem, trajektem či třeba letadlem nebo vozem. Po zadání výchozí a cílové destinace se zobrazí všechny dopravní možnosti mezi zvolenými místy včetně nákladů (cenové rozpětí) a délky cesty. Jedním kliknutím je možné nechat si zobrazit i nabídky ubytování či pronájmu auta v cílovém místě.

Obdobně mohou posloužit i alternativní taxislužbaUber (Android, iOS), jejíž působnost v daném městě si ověřte ideálně před odjezdem, v Česku pak také například Liftago Taxi (Android, iOS). Po vytvoření uživatelského účtu a zadání potřebných údajů aplikace zobrazí mapu s označením vozů nejblíže aktuálnímu místu vašeho výskytu. A že nemáte po ruce hotovost? Nevadí, platit lze i bezhotovostně - v aplikacích jen musíte zadat údaje o platební kartě.

Není to nicméně pouze o aplikacích, které dovolenou jakkoli usnadní. Vhod v době odpočinku přijde třeba i hudební přehrávač, záživná mobilní hra, pánům pak například aplikace na sportovní výsledky, jejich drahé polovičky pak jistě ocení čtečku knih namísto kuchařské aplikace.

Aplikační obchody nabízejí spoustu alternativ k námi výše jmenovaným aplikacím, výběr té nejvhodnější však nenechte na poslední chvíli - určitě se totiž vyplatí si aplikaci v klidu domova „osahat“ a ověřit její funkčnost. Při našem výběru jsme totiž nejednou narazili na aplikaci, která na první pohled působila jako skvělý pomocník, avšak při jejím spuštění až v „terénu“ bychom na tom byli stejně jako bez ní.

V diskuzi pod článkem se můžete podělit o své zkušenosti nejen s výše uvedenými aplikacemi, můžete dát tipy i na další, vámi ověřené „dovolenkové“ aplikace.

Tip: Před cestou si zkontrolujte, zda některá z aplikací nevyžaduje aktualizaci. Zejména neaktuální offline podklady map/navigací by mohly váš odpočinkový čas znepříjemnit.