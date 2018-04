Típněte mobil, jste v autobuse, vzkazují cestujícím řidiči Connexu

Vzápětí je slyšet hlas řidiče: "Jak si můžete dovolit používat mobilní telefon, když je to zakázané?" vykřikne a dodá, že dál nepojede, dokud hovor neukončí. Překvapený cestující mobil vypne a autobus se znovu rozjede.

V autobusech společnosti Connex Východní Čechy se skutečně nesmí za jízdy telefonovat. "Kvůli stížnostem cestujících jsme do přepravních podmínek začlenili, že v autobusech nelze používat mobilní telefony," vysvětluje ředitel firmy Jindřich Poláček.

Společnost Connex přitom patří k největším dopravcům v kraji a patří do silné skupiny Veolia Transport, která provozuje přes 600 příměstských a městských linek.

"Je to absurdní. Přece nebudu vypínat telefon, když čekám důležitý hovor," řekla Lenka Sedláčková z Hradce Králové.

Šéf východočeského Connexu Poláček připouští, že několik let starý zákaz může v současné době působit jako přežitek. Uvažuje o tom, že řidičům sdělí, aby nařízení již striktně nedodržovali. Měnit přepravní podmínky by bylo podle něj příliš nákladné. "Do jednoho roku bude fungovat v rámci kraje integrovaný systém dopravy a tam to už ve všeobecných přepravních podmínkách nebude," dodal Poláček.

Blokují telefony dveře?

Zákaz telefonování platí i ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině. Ale jen ve třech autobusech městské hromadné dopravy.

"V mercedesech je totiž podle výrobce elektronika, jejíž fungování by mohly ohrozit mobilní telefony," vysvětluje zákaz Pavel Zdražil, ředitel závodu osobní přepravy firmy ZDAR, a dodává, že by údajně mohlo dojít k poruše řídicí jednotky. To je vlastně počítač, který řídí všechny důležité funkce ve stroji. Zdražil odmítá, že by mobily mohly zapříčinit nějakou havárii.

Žďárští řidiči mercedesů museli už několikrát žádat cestující, aby přestali volat. "Autobus se nechtěl rozjet nebo byl problém právě s otevíráním dveří. Jen těžko však můžeme prokázat, že problémy odstartovaly právě mobily," dodal Zdražil.

V Praze, kde dopravní podnik ročně přepraví přes jednu miliardu lidí, je telefonování v autobusech povoleno. Cestující by podle jeho pravidel neměli hlasitým nebo nevhodným hovorem rušit ostatní. Přesně takové chování doporučuje svým klientům i mobilní operátor T-Mobile.

"Naši zaměstnanci, které některé hovory v hromadné dopravě také rozčilovaly, sepsali vlastní desatero o užívání mobilů na veřejnosti," řekla mluvčí firmy Martina Kemrová. Jedno z "přikázání" zní: "Na veřejnosti diskrétně: nebavte se ve veřejných prostorách o soukromých a intimních věcech, nebo se bude bavit na váš účet i vaše okolí."