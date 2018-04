TIP je laciným tarifem, ale pro NMT...

EuroTel na čtvrteční tiskové konferenci jasně deklaroval svoji ochotu nadále investovat do sítě NMT - tu v poslední době minimálně marketingově opomíjel. Nový impuls používání NMT sítě má dát nový program TIP.

Přiznám se, že o TIPu jsem ani nechtěl psát - především proto, že se zaobíráme digitální komunikací, k níž má TIP dosti daleko. NMT síť má totiž jednu značnou nevýhodu - je analogová a jako taková má jen velmi málo nadstandardních služeb a i se službami, které jsme si uvykli považovat za standard (identifikace volajícího, přesměrování) má problémy. Také absence roamingu je vážnou nevýhodou - prostě síť NTM je vhodná jen pro toho, kdo hodlá pouze telefonovat a to ještě jen v České republice. Na druhou stranu musím přiznat, že takových je mezi námi stále dost a NMT telefony se v případě příznivého tarifu mohou stát dobrým alternativním telefonem do firem vybavených GSM. Také pokrytí hovoří pro NMT, ačkoliv již zdaleka ne vždy a všude, jak tomu bylo vloni.

Co je tedy Tip: nový tarif s paušálem 460 Kč (všechny ceny bez DPH), voláním ve špičce do SPT Telecom a Paegasu za 7,50 Kč, 3 Kč mimo špičku a vždy na telefony EuroTel. O víkendech a svátcích je to pak vždy za 1 Kč - k tomu připočtěte 60 minut zdarma bez rozlišení, kam voláte a také zdarma záznamovou službu.

K tomu všemu si můžete pořídit telefony Nokia 540 (á 4995 Kč) a 550 (á 6995 Kč bez DPH) - poslední modely, které si již velikostí a výdrží nezadají s GSM telefony - ovšem příliš nadstandardních služeb od nich samozřejmě nečekejte. Aktivační poplatek v síti NMT je nyní 1000 Kč.

Věru: TIP je evidentně cenově dobrou nabídkou, pokud si odpustíte datové přenosy, vidinu SMS zpráv a podobné vymoženosti. Síť NMT je spektrem služeb již dávno za zenitem své působnosti a není se čemu divit, že poměr mezi GSM a NMT je dán někde u desetinásobku. Na druhou stranu je faktem, že Tip je solidní cenovou nabídkou, jak si zavolat - a proto tu o něm konec konců je řeč. Zvážit všechna pro a proti je jen na vás - a to je vlastně dobře :)