TimeFlow - jak ovládnout čas ...

Jistěže lze takovéto věci sledovat v DateBooku, ale máte-li takovýchto procesů víc, mají klíčová data v různých časových horizontech (krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých), vyplatí se vyzkoušet si program, který je na takovouto agendu specialista - vyzkoušet si TimeFlow.

TimeFlow umí pracovat s pěti typy procesů :

Age - proces má svůj začátek a počítá celkový počet časových jednotek do příštího opakování. Název je trošku zavádějící, protože tento typ není určen jen pro "evidenci narozenin", ale pro všechny obdobné typy položek.

Dostupné volby:

- popis položky

- začátek procesu - datum a čas

- formát zobrazení - automatické a další volba z 15 časových formátů

- alarm - nastavení cyklu opakování - roční, měsíční, týdenní, denní

Countdown - proces má určen svůj konec a program odpočítává počet časových jednotek do tohoto konce.

Dostupné volby:

- popis položky

- konec procesu - datum a čas

- formát zobrazení - automatické a další volba z 15 časových formátů

- alarm - zapnutí/vypnutí

Progress - položka zobrazuje průběh procesu - jeho aktuální polohu. (Je-li například proces nadefinován od pondělka do pátku, tak ve středu jsme v jeho polovině ...)

Dostupné volby:

- popis položky

- začátek procesu - datum a čas

- trvání procesu (v časových jednotkách)

- konec procesu - datum a čas

- formát zobrazení - v procentech, pruhový graf, kombinace

- alarm - zapnutí/vypnutí

Recurrent - obdobný typ položky jako Progress, ale proces není ukončen, nýbrž se začne znovu opakovat.

Dostupné volby:

- popis položky

- začátek procesu - datum a čas

- trvání procesu (v časových jednotkách)

- opakování (kolikrát)

- konec procesu - datum a čas

- formát zobrazení - v procentech, pruhový graf, cyklus opakování, kombinace

- alarm - zapnutí/vypnutí

Process - zobrazí aktuální stav procesu, který je definován dílčími úkoly. Procesy se ovládají ve zvláštní obrazovce.

Dostupné volby:

- popis položky

- začátek procesu - datum a čas

- trvání procesu (v časových jednotkách)

- konec procesu - datum a čas

- formát zobrazení - úkol, procenta, pruhový graf, kombinace

- alarm - na začátku úkolu, při ukončení úkolů, při ukončení procesu

Další schopnosti:

- každému procesu lze přiřadit kategorii a filtrovat tak větší množství položek v souhrnném zobrazení

- program má účinnou funkci "purge" k mazání ukončených procesů

- v preferenční obrazovce můžete program dobře přizpůsobovat

Shrnutí

Program, který vám dá lepší kontrolu nad procesy (které se vás týkají), je velmi užitečný. Pomůže vám zvládat opakované úkoly a události, můžete si do něj převést svoje menší projekty, úkoly i "zaznamenáníhodné" události z osobního a rodinného života.

Program se trošku podobá aplikaci BlueMoon, o které jsme již na Palmare psali, ale přidává přehlednější design, grafické zobrazení průběhu procesů a možnost definovat sekvence (procesy), není ale tak detailní ve statistikách.

Během testování jsem nenašel nic zásadního, co bych programu vytknul. Určitě bych uvítal výběr z víc ikon (popřípadě jejich přizůsobování), Taky bych asi chtěl prolinkování úkolů z projektů/procesů do ToDo databáze, či alespoň jejich export/import. Chybí mi zde i filtr - "radar", který je na BlueMoon - který by mi vyfiltrovat jen procesy, které mají nastavený alarm v určitém rozsahu od dnešního dne (3, 7, 14 dní apod.).