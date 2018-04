Prodávají vás a vy to nevidíte, varuje šéf Applu

V pondělí 1. června se Tim Cook zúčastnil v americkém Washingtonu večeře pořádané Centrem pro elektronickou svobodu informací, které ho za vedení Applu ocenilo jako „bojovníka za svobodu“. Právě u příležitosti této akce se Cook podle portálu The Verge neostýchal vyjádřit své opovržení k on-line službám, které jejich poskytovatelům umožňují obchodovat s citlivými osobními údaji. Narušení soukromí považuje za hrozbu pro americký způsob života.

„Naše soukromí je napadeno na více frontách. Mluvím k vám ze Silicon Valley, kde některé z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších společností postavily své podnikání na nevšímavosti vůči osobním údajům svých zákazníků,“ uvedl Cook s tím, že takové společnosti sbírají informace, které se posléze snaží zpeněžit.

„Myslíme, že to není správné. A není to ten druh společnosti, jakou by Apple chtěl být,“ dodal. Sám Apple pro lepší cílení reklamy používá službu iAd, která tak činí na základě zájmů uživatelů. Službu lze přitom v zařízeních Applu zakázat, případně vypnout zobrazování reklam založených na poloze.

I když během svého proslovu neuvedl žádný konkrétní název společnosti, není těžké si je z jeho slov vyvodit. Kvůli lepšímu cílení reklamy a s tím souvisejícími vyššími příjmy shromažďují data o uživatelích společnosti jako Google, Facebook či Twitter.

Cook upozornil i na riziko bezplatných webových služeb, u nichž si jejich uživatelé neuvědomují, že vykoupením oné bezplatnosti je poskytnutí osobních údajů. V souvislosti s tím poukázal i na riziko zneužití takových cenností, jako jsou rodinné fotografie. A to zejména ve vztahu k nedávno představené službě Google Photos (více zde).

S tou Google přispěchal na základě zjištění, že uživatelé jeho sociální sítě (Google+) jsou zdrženliví, co se nahrávání fotek týče. Důvod? Obavy z jejich sdílení. Avšak ani Apple, ač se jeho šéf snaží vyvolat nevoli vůči konkurenci, není v tomto ohledu bez poskvrny. The Verge totiž poukazuje na nedávnou aféru, kdy z cloudového úložiště Applu byly ukradeny intimní fotografie stovek celebrit. Apple své pochybení popírá, o případ se zajímala i FBI (více se dočtete na Revue).



Podle Cooka mohou být i fotografie lehce zneužity pro reklamní účely. „Myslíme si (Apple), že to zákazníci jednoho dne uvidí,“ dodal.

Tím však jeho kritika neskončila. Poukázal i na další neduh mobilního světa, a sice takzvaná „zadní vrátka“. Díky nim lze totiž napíchnout kterýkoli mobil. Problém však spočívá v tom, že to, co je dostupné pro vybrané vládní organizace, může být i snadno dohledatelné pro hackery.

„Pokud dáte policistům klíč pod rohož, může jej najít i zloděj,“ uvedl Cook.