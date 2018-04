Nokii prý mohl vést šéf Applu Tim Cook

Ollila tedy jméno onoho kandidáta přímo neuvádí, ovšem odborné servery se pomocí uvedených indicií shodují, že jím byl současný šéf Applu Tim Cook. Ollila tehdy výběrové řízení na post nového šéfa společnosti vedl a dodává, že onen aspirant číslo jedna nabídku z osobních důvodů odmítl. Stephen Elop byl druhým kandidátem v pořadí a při pohovoru prý zapůsobil zkušenostmi z prodeje i řídících funkcí.

Tim Cook se narodil v roce 1960, takže v roce 2010 mu opravdu bylo padesát let a sedí i popis delší působnosti pro známou americkou společnost. Cook do Applu přišel z firmy Compaq v roce 1998 a od roku 2009, po ohlášení Jobsovy zdravotní dovolené, působil jako dočasný šéf značky. Stejnou funkci zastával kvůli zdravotním problémům Steva Jobse už v roce 2004. Do pozice prezidenta a výkonného ředitele byl pak jmenován 24. srpna 2011.

Někdejší šéf Nokie Jorma Ollila se rozhodl poodhalit některé zákulisní informace z dění ve společnosti vůbec poprvé po tom, co ji loni z pozice předsedy představenstva po 27 letech opustil. Funkci výkonného ředitele zastával v letech 1995 až 2006.

Ve své knize mimo jiné zmiňuje, jak společnost reagovala na příchod iPhonu. Finové se podobně jako Apple chtěli zaměřit především na drahé telefony, iPhone totiž vždy patřil k nejdražším smartphonům na trhu, ale operátoři slyšeli spíše na cenově dostupnější přístroje. Spolupráce s nimi přitom byla pro značku natolik klíčová, že si prý v podstatě mohli podobné požadavky klást.

Zmiňuje také existenci týmu tisícovky lidí, který měl v Silicon Valley na starost vývoj nových trendů v mobilních operačních systémech. Činnost této sekce však nebyla úspěšná natolik, jako to později dokázal Apple s iOS nebo Google s Androidem.

Jako nepříliš šťastné Ollila spatřuje spojení s Microsoftem, které v jeho očích Nokii neprospělo: "Nepodařilo se nám se systémem od Microsoftu vytvořit přístroj, který by mohl konkurovat dvěma největším rivalům v mobilním byznysu."

Microsoft nedávno oznámil akvizici Nokie, která pokladnu softwarového giganta odlehčí o 5,44 miliardy eur, což odborníci hodnotí jako překvapivě nízkou částku. Microsoft tak nyní bude mít podobně jako Apple i Google úplnou kontrolu jak nad softwarem, tak nově i hardwarem velmi vysokého procenta přístrojů se svým mobilním operačním systémem.

Obě společnosti přitom čeká výměna na nejvyšších postech. Současný šéf Microsoftu Steve Ballmer koncem srpna ohlásil, že do roka ve své funkci skončí. A Stephen Elop již avizoval, že se během příštího roku do Microsoftu vrátí. A zatímco Ballmer již z čela softwarového obra zamíří do zaslouženého důchodu, Elop by se mohl stát jeho nástupcem.