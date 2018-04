Šéf Applu: brýle Google Glass se nestanou masovou záležitostí

Ačkoliv Cook nepřinesl žádnou konkrétní informaci, lze z některých narážek a náznaků odhadnout, na co se Apple nyní zaměřuje. Elektronická zařízení určená k nošení podle něj mají velký potenciál a šanci posunout vývoj stejně, jako to udělaly smartphony a tablety, a proto si zaslouží pozornost. Cook však nepotvrdil, zda Apple připravuje chytré hodinky iWatch, o kterých se již delší dobu spekuluje.

O chytrých brýlích Google Glass si myslí, že nezaujmou široké spektrum zákazníků. "Pravděpodobně zaujmou pouze určitý segment trhu," dodal.

Dále znovu zopakoval, že velké displeje ve smartphonech znamenají mnoho kompromisů. "Lidé se dívají na velikost smartphonu. Dívají se, jestli má fotografie na displeji správné barvy. Dívají se na výdrž, jas a tak dále."

Vítězství není o tom, vyrobit co nejvíce

Na otázku ohledně podílu konkurenčního Androidu na trhu Cook odpověděl: "Vítězství podle nás nikdy nebylo o tom, vyrobit co nejvíce." Šéf Applu upřednostňuje kvalitu před kvantitou. Dodal, že "mnoho telefonů je označováno za smartphony, ale jsou používány jako běžné mobily".

Ohledně vlastních map pro iPhony a iPady si Cook sype popel na hlavu. "Zvorali jsme to. Došlo k vylepšení, ale ještě to není ono. Máme stále co dělat." Dále sdělil, že nic nebrání portování aplikací od Applu pro systém Android. "Pokud to bude dávat smysl, tak to uděláme," dodal šéf Applu.

Nechal se také slyšet, že Apple více pootevře rozhraní pro programování aplikací pro systém iOS. "Uvidíte, že se v budoucnosti více otevřeme. Ale ne tolik, abychom riskovali, že zákazníci budou mít s našimi produkty špatnou zkušenost."

