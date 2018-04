Tichá válka kvůli navigaci. Rusko nechce americkou GPS

, aktualizováno

Všechna nová vozidla na ruském trhu by mohla být od roku 2012 vybavena navigačním systémem Glonass. Tak si to přeje ruský premiér Vladimir Putin. Rusko by tak rádo na svém území snížilo význam americké GPS. Přitom původně byl Glonass pro armádu.