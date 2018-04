Tibia je pořádné RPG pro Symbian

Temné síly začaly ohrožovat mírumilovný lid, který si spokojeně žil na malém ostrově Aurea. Jeho panovník, Duke Bandomir volá o pomoc. Ze všech koutů světa se blíží lodě, přivážející odvážné hrdiny, kteří jsou odhodláni pomoci v této náročné bitvě. Na ostrově se objevují nekonečné zástupy nepřátel a nikdo neví odkud. Je nutné spojit všechny síly a zachránit Aureu.

Tolik ve stručnosti k základnímu příběhu hry. TibiaME je v podstatě mobilní verzí hry Tibia, která se ale poměrně odlišuje a je provozována samozřejmě na úplně jiném serveru. V TibiaME se tak setkáte jen s „mobilními hráči“. Hra je určena pro telefony series 60, ale autoři na svých stránkách slibují, že bude následovat i podpora dalších telefonů.

Jak začít? Úplně jednoduše. Základní verze TibiaME je poskytována zdarma, najdete ji na www.tibiame.com. Oproti placené Gold verzi má některá omezení. Není dostupná mapa, chybí seznam uživatelů, kteří jsou online a žebříček hráčů s nejlepším score. Vše ostatní je stejné.

Tvorba postavy se skládá pouze z volby jména, hesla, pohlaví a povolání. Na výběr máte kouzelníka a bojovníka. Pak již vzhůru na ostrov Aurea. Na začátku hry se ocitnete v přístavu nedaleko města, kam vás přivezla loď. Kolem se budou pohybovat malí pavouci, které však přemůžete.

Souboje probíhají velice jednoduše. Stoupnete si vedle protivníka a boj se vyhodnocuje automaticky sám. Vývoj postavy probíhá klasicky jak znáte z jiných RPG. Za zabité nepřátele získáváte zkušenost, která vám umožní zvyšovat vaší úroveň.

Pokud vás nepřítel zabije, objevíte se na standardním místě nedaleko od města a systém vám strhne jako pokutu nějaké body zkušenosti. Kolik vám strhne, zaleží na vaší úrovni a počtu zkušenosti (neboli čím dál tím víc). Jako teleport do města je to skutečně drahé. Někdy vám také na místě souboje vypadne nějaká věc (obyčejně ta nejcennější).

Ve městě pak můžete nakupovat a prodávat zboží či zbraně a potkáte zde některé systémem řízené postavy, které vám zadají úkoly. Za jejich splnění vás odměna samozřejmě nemine. Veškerá komunikace s těmito postavami probíhá podobně jako souboje. Stačí jít směrem k tomu, s kým chcete mluvit a hovor automaticky začne.

Ve městě se také nachází aréna, což je přesně ohraničené místo, kde můžete bojovat proti ostatním hráčům. Když vás někdo urazí, můžete ho vyzvat na souboj.

Jak je to s datovou náročností? Levné to úplně není, hodina hraní vychází zhruba na 400kB přenesených dat. Výhodnější tak bude některý z datových paušálů. Existuje také způsob, jak ke hraní využít připojení vašeho počítače (ADSL, kabelové rozvody atd.). Návod najdete například na symbianforum.com. Za hraní hry se jinak žádný další poplatek neplatí.





A na závěr několik rad a tipů do hry:

- Nakupte si vždy do zásoby alespoň jednu lahvičku „živé vody“, často už mi zachránila život v bezvýchodné situaci. Nečekejte však s její aplikací moc dlouho, po tom co jí vypijete, protivník ještě stihne jednu až dvě rány, než se energie obnoví.



- Za vaší herní přezdívku doporučuji přidat ještě „cz“, krajané vás lépe poznají.



- Každá zbraň útočí jiným způsobem (oheň, blesk, led…) a každý protivník má jinou slabinu. Nejúčinnější je zvolit zbraň právě podle této slabiny. Pomůže vám tato pěkná tabulka.



- Drahé a mocné zbraně jsou málo účinné pokud nebudete na dostatečně vysoké úrovni. Pokud se vám zdá, že málokdy zasáhnou nepřítele, schovejte si je na později.



- Když si nejste jisti silou protivníka, odlákejte ho ke schodům, kde můžete bez obav bojovat. V případě úbytku energie z boje rychle uniknete a po regeneraci své síly se můžete vrátit.



- Často se také vyplatí se s někým dohodnout na společném postupu. Obzvláště v místech přeplněných nepřáteli se to ve dvou (či více) lépe táhne.



- Výměnné obchodování předmětů s jinými hráči provádějte na odlehlém místě a dávejte si dobrý pozor. Někteří nepoctivci se vyloženě baví okrádáním ostatních.



- Ve městě máte možnost si ukládat do skladiště věci, které nechcete nosit stále sebou. Nikdo vám je nesebere a vy budete mít více místa pro nalezené poklady.