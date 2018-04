Ti kteří mají rádi rodinné stříbro si mohou na chvíli oddechnout. Český Telecom se podle všeho prodá až příští rok. Ovšem nikoli proto, že by jej chtěl někdo uchovat pro skalní příznivce, nýbrž proto, že státní úředníci nejsou schopni se postarat o jeho prodej ve chvíli, kdy je to nejvýhodnější. To co nám o tom budou říkat je celkem jedno, protože tím budou jen zastírat, že svoji práci nedělají dobře.