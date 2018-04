TI-59 ve vašem PDA!

Historie legendy se jménem TI59 se začala psát v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy Texas Instruments po úspěchu programovatelné kalkulačky SR-52 z roku 1975 dal na trh v roce 1977 svou pověstnou "padesátkovou" řadu. Levný TI-57 s padesáti programovými kroky, osmi pamětovými registry - zřejmě nejprodávanější programovatelnou kalkulačku u nás. Dražší variantou byly TI58/59 (TI58 byla jakou si odlehčenou variantou TI-59) měla jen poloviční počet programových kroků (480) a pamětí (60), zejména však neměla v sobě čtečku magentických karet, která umožnila TI-59 ukládat vytvářené programy. Z TI58 se po vypnutí každý pracně vkládaný program ztratil.

TI-59 byl na trh uveden 24.května 1977 a znamenal ve své kategorii neskutečný průlom. Přinesl nebývalých 960 programových kroků, 100 datových registrů (celkem měl dnešními měřítky asi 1kB RAM), velké množství vestavěných funkcí, ROM moduly a zejména čtečku magnetických karet, která umožňovala zapsané programy ukládat na karty a posléze znovu nahrát do paměti kalkulátoru. Přes svoji cenu ($300 a dalších $200 bylo možno zaplatit za tiskárnu) se prodalo velké množství těchto kalkulátorů - byly totiž i tak daleko levnější, než tehdejší "velké" počítače a plnily takřka stejnou práci.

Texas Instruments pak pokračoval ve vývoji dalších kalkulátorů, žádný z nich však nezaznamenal takový komerční úspěch jako řada TI57/58/59. Na začátku osmdesátých let přišel sir Sinclaire se svým ZX80 a ZX Spectrum, Commodore představila svůj C64 a Atari model XE800. Ale to už je zase jiná kapitola.

Díky Alainovi Zychetovi nyní máme možnost nainstalovat si TI-59 na ARM PocketPC handheld. Dílem proto, abychom nostalgicky zavzpomínali na přelom sedmdesátých a osmdesátých let (starší z nás), a dílem i proto, abychom vyzkoušeli, co vlastně v oněch dřevních dobách tvořilo technologickou špičku (mladší z nás).

Samotný emulátor je vytvářen s myšlenkou maximální autentičnosti designu programu na úkor čitelnosti tlačítek. Zatímco hlavní tlačítka jsou poměrně dobře čitelná, sekundární (nadpisy nad hlavními) již lze číst spíše intuitivně a neznalci TI59 tento boj asi záhy vzdají. Určitě by bylo vhodné do další verze přizpůsobit velikost tlačítek i nápisů na nich (a zejména nad nimi) na podmínky PocketPC handheldu a jeho rozlišení - rozlišení 240x320 by to mělo zvládnout.

Podobný problém je i s ovládáním tlačítek: musíte se trefit stylusem přesně do tlačítka, chtělo by to asi trošku velkorysejší "přesahy", či zvětšit tlačítka.

Produkt je jistě otevřen dalším vylepšením a rozvoji - zejména pak emulací ukládání, otevírání souborů a práci s moduly a alespoň elementární manuál. Jako takový je zatím spíše nostalgickým produktem pro lidi, kteří TI 59 (či příbuznou kalkulačku) měli a znají práci s ní a chtějí si trošku zavzpomínat...